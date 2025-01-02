智慧經營／瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏 團隊最佳化 激發戰力

瀚亞投信台股系列基金在2023年遞出佳績，2024年榮獲AAM所頒發的最佳股票團隊殊榮。擔任國內投資部主管的姚宗宏分享，管理團隊必須掌握每位成員的操作調性與優勢、進行充分的溝通、培養團隊默契、依照每人擅長領域分配工作，最後進行整合與設定目標，透過這五個步驟帶領團隊朝同一目標邁進。

姚宗宏自2022年5月開始接任部門主管，當年的市場詭譎，基金績效並不如意，但團隊成員重新調整、加上市場風向轉變下，瀚亞台股系列基金在2023年交出亮麗的成績單，但2024年對團隊而言處在逆風環境，此時就得激勵團隊士氣，並整合團隊優勢。

整合優勢 不畏逆風

姚宗宏除了是團隊主管，也身兼研究員與基金經理人。他說，過去擔任基金經理人，大多時間安排在基金操作與產業報告即可，但擔任主管後，行政庶務與會議多了起來，時間變得更加分散，行程安排也會有許多的衝突，委派或取捨變得重要。他每天除了提前規劃好行程外，也會檢視當天必辦事項，適當地優化工作流程。

與其他資產管理公司相比，瀚亞台股團隊的人員配置較少，團體戰相當重要。

身為團隊主管的他，必須將每位成員極大化，團隊戰力才能擴大，產業動向討論與績效檢討等過程必不可少，若當中出現衝突，身為主管也必須立即解決問題，並在最短時間內，恢復團隊和諧。

瀚亞台股團隊流動率相當低。姚宗宏說，由於瀚亞團隊打團體戰，依照不同領域進行產業研究分配，再進行資源共享，必須給予團隊一定的信任，並營造團隊的默契，才能激發整體戰力並共同創造亮眼績效。

他在每次會議當中，會給予團隊明確的方向，若出現研究不透徹或說法模糊的情況，就會進行溝通，呈現專業準確度，彼此信任度才會提升。

產業解析 分工合作

瀚亞台股團隊產業研究採取分工合作，再藉由每日晨會進行充分討論，並採用券商提供的報告，進行系統性的管理，了解市場狀況，進行產業間連結，獲取即時性的產業動向。

由於瀚亞投信是跨國的資產管理公司，透過總部的各國產業分享平台，第一手獲得其他國家的研究分析，並於參加每月一次的區域會議，獲得其他國家當地的投資情報，對台股團隊而言，是一項有利的資源獲取渠道。

工作之餘，姚宗宏也會適當地將運動排入行程。不論是擔任主管或者基金經理人，都會有一定程度上的壓力，他說，當他在打羽球與爬山的時候，就會忘記其他事情；若有空檔可安排休假，他也會安排旅遊，但因為旅遊並不是當下遇到壓力時可立即行動的事項，相對而言，運動執行起來較容易，也是他主要的紓壓方式。