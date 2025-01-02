電信業衝高速寬頻商機

中華電信（2412）、台灣大、中嘉、凱擘等電信及有線電視業者衝刺高速光纖寬頻業務，中華電信300Mbps以上用戶突破147萬，台灣大300Mbps以上用戶占四成。中嘉指出，逾三成用戶申辦600Mbps以上高速上網；凱擘表示，300Mbps以上用戶已占四成。

消費者對於行動上網及家中固網光纖寬頻的傳輸速度要求愈來愈高，業者分析，近年隨著影音串流、智慧家庭、居家辦公、線上學習及雲端上傳需求增加且普遍，家中寬頻上網需求提升到300Mbps以上快要成為常態。

網友分析，線上遊戲或者下載影片，隨著4K、Dolby Vision（杜比世界）或無損音質都需要更大的傳輸速度，100Mbps不夠用，300Mbps才夠看。

看準市場需求，中華電信積極推升寬頻用戶升級，截至2024年第3季，固網寬頻用戶數達441.9萬戶，較2023年第3季的438.9萬戶成長，300Mbps以上高速上網用戶快速成長，年增二成以上，占比從27.9%增至33.4%，用戶數突破147萬戶。

推升用戶升級，也帶動中華電信固網寬頻平均帳單金額連續20個季度成長，從2023年第3季的775元，成長至2024年第3季的786元。

台灣大結合行動上網及光纖上網推出「好速成長」及「好速加掛」專案，且持續擴大覆蓋範圍，已達全台16個縣市，覆蓋率達85%，台灣大表示，持續推升高速寬頻用戶的增長，300Mbps以上的用戶比例達四成。

近期台灣大更強打春節宅娛樂必備，「好速成長」日付54元，就可使用5G行動及光纖雙飽，並加碼抽13萬元好禮。

台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉目前擁有百萬有線電視收視戶，寬頻上網用戶滲透率約五成，約50萬戶，其中有三成以上用戶申辦600Mbps以上的高速寬頻上網，目前中嘉寬頻可申裝經營區約占全台三分之一。

有線電視多系統營運商（MSO）凱擘表示，目前寬頻滲透率超過65%，其中300M以上用戶占約四成，而近期高速上網用戶比重持續提升，2024年12月新用戶申辦300M（含）以上高達65%。

遠傳合併亞太電信後，除擴大行動用戶規模，未來也將發揮固網業務效益。