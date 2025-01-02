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中鋼總工會抗議政府逼迫成立綠電平台 柯志恩 : 政策虧損須究責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日中鋼集團總工會北上抗議，國民黨立委柯志恩到場聲援，批政府官員沒人替錯誤政策負責，配合政策的虧損不該全部推給中鋼承擔，中鋼不是政府無能的冤大頭，也不該是錯誤政策的提款機。虧損必須咎責。圖／取自立委柯志恩臉書
今日中鋼集團總工會北上抗議，國民黨立委柯志恩到場聲援，批政府官員沒人替錯誤政策負責，配合政策的虧損不該全部推給中鋼承擔，中鋼不是政府無能的冤大頭，也不該是錯誤政策的提款機。虧損必須咎責。圖／取自立委柯志恩臉書

今日中鋼集團總工會北上抗議，國民黨立委柯志恩到場聲援，批政府官員沒人替錯誤政策負責，配合政策的虧損不該全部推給中鋼承擔，中鋼不是政府無能的冤大頭，也不該是錯誤政策的提款機。

柯志恩說，中鋼集團總工會北上抗議，大聲疾呼經濟部不該再坑殺中鋼，讓全體員工承擔配合政府綠電政策投資虧損、損害基層權益，她也到場聲援力挺。

柯志恩表示，政府先是強迫中鋼成立興達海基做離岸風電國產化，並引入國發基金資本額34.21億元，做中鋼不擅長的水下基樁，結果64億全部賠光光。

柯志恩提到，如今政府官員沒人替錯誤的政策負責，當初的決策者更早已拍拍屁股走人，中鋼不僅需自負虧損，政府更如同流氓般要求中鋼償還國發基金的錢。

柯志恩指出，更令人生氣的是，已嚴重失血64億，現再逼中鋼成立｢台灣智慧電能公司」做綠電平台，還保證只須中鋼再投資2億元；先不說2億也是員工辛苦替中鋼賺來的盈餘，看到興達海基的前例，最後真的只投2億嗎？

柯志恩進一步說，更讓大家擔心的是，高昂電價已使台積電等用電大戶拒絕購買，中鋼還被迫承擔「先買後賣」、「高買低賣」的鉅額虧損風險，整個計畫統購25年、總價高達5500億元的綠電，萬一拖垮中鋼，百萬股東和上萬員工的權益誰來保障？

柯志恩強調，她呼應工會的訴求，針對興達海基的虧損、綠電平台的投資，務必要調查、止血和究責，配合政策的虧損不該全部推給中鋼承擔，中鋼不是政府無能的冤大頭、也不該是錯誤政策的提款機。

中鋼 柯志恩 經濟部 綠電

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