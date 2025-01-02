麗晶精品將引進勞力士 2024年營業額75億元創新高

麗晶精品營業額再創高，2024年營業額75億元，年增6至7%。麗晶精品指出，今年4月勞力士將進駐麗晶精品展店，看好麗晶精品的集客力，首度進軍麗晶精品街，在新品牌入駐加穩定的客源，今年營業額上看年增10%。

麗晶精品租賃協理游博同表示，位於中山北路、南京東路上的中美鐘錶將把勞力士品牌轉移到麗晶精品展店，並在今年4月進駐麗晶精品，面積近90坪，年營業額5億元，並內含四間可用餐的VIP室。

看準勞力士的集客效果，期望在勞力士的銷售下能再帶動整體營業額上升。此外，游博同也指出，麗晶精品在今年4月底也將引入全台獨家的日本高檔服飾品牌，可再為麗晶增添活水。

根據游博同表示，精品每年都在上漲，尤其近期金價飆漲，勞力士今年已有部分錶款已上漲15萬元以上，漲幅7%以上。其他一線品牌如香奈兒去年漲幅5-10%，則已較以往逐漸縮小。

麗晶精品現有超過50個櫃位，在獨家珠寶櫃位Cindy Chao與旗艦店DAMIANII的加成下，珠寶業績為全台第一，香奈兒業績則與信義區在伯仲之間，愛馬仕業績則僅次在台灣有旗艦店的BELLAVITA。