快訊

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

麗晶精品將引進勞力士 2024年營業額75億元創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
位於中山北路、南京東路上的中美鐘錶將把勞力士品牌轉移到麗晶精品展店，並在今年4月進駐麗晶精品。記者黃淑惠/攝影
位於中山北路、南京東路上的中美鐘錶將把勞力士品牌轉移到麗晶精品展店，並在今年4月進駐麗晶精品。記者黃淑惠/攝影

麗晶精品營業額再創高，2024年營業額75億元，年增6至7%。麗晶精品指出，今年4月勞力士將進駐麗晶精品展店，看好麗晶精品的集客力，首度進軍麗晶精品街，在新品牌入駐加穩定的客源，今年營業額上看年增10%。

麗晶精品租賃協理游博同表示，位於中山北路、南京東路上的中美鐘錶將把勞力士品牌轉移到麗晶精品展店，並在今年4月進駐麗晶精品，面積近90坪，年營業額5億元，並內含四間可用餐的VIP室。

看準勞力士的集客效果，期望在勞力士的銷售下能再帶動整體營業額上升。此外，游博同也指出，麗晶精品在今年4月底也將引入全台獨家的日本高檔服飾品牌，可再為麗晶增添活水。

根據游博同表示，精品每年都在上漲，尤其近期金價飆漲，勞力士今年已有部分錶款已上漲15萬元以上，漲幅7%以上。其他一線品牌如香奈兒去年漲幅5-10%，則已較以往逐漸縮小。

麗晶精品現有超過50個櫃位，在獨家珠寶櫃位Cindy Chao與旗艦店DAMIANII的加成下，珠寶業績為全台第一，香奈兒業績則與信義區在伯仲之間，愛馬仕業績則僅次在台灣有旗艦店的BELLAVITA。

游博同指出，去年最高客單量就是珠寶，約為一億元。此外，麗晶VIP會員去年客單量平均為80-100萬元，黑卡（年消費120萬）會員數也年增20%，號稱為全台坪效最高的精品商場。

麗晶精品指出，今年4月勞力士將進駐麗晶精品展店。記者侯思蘋/攝影
麗晶精品指出，今年4月勞力士將進駐麗晶精品展店。記者侯思蘋/攝影

珠寶 麗晶

延伸閱讀

迎蛇年！都彭打火機裝飾貴氣蛇紋 高訂珠寶款栩栩如生

基努李維豪宅被竊1年破案！損失2.3億　勞力士立大功

珠寶迎新春！玉世家水滴形翡翠潤大地 喬治傑生美鑽如露

英史最大入室竊案！倫敦豪宅驚爆失竊逾4億元珠寶 疑屋主愛炫富惹禍

相關新聞

12月房市表現出人意料 房仲開始憂心這件事

六都地政局統計顯示，雖然央行持續信用管制，但12月六都買賣移轉棟數合計達21,445棟，月增8.2%，其中台北市月增24...

中鋼聲明：考量能力範圍內及風險可控下 投資台智電

中鋼集團總工會2日針對中鋼（2002）投資「台灣智慧電能公司」及興達海基造成虧損到立法院陳情。中鋼指出，考量能力範圍內及...

中鋼總工會抗議政府逼迫成立綠電平台 柯志恩 : 政策虧損須究責

今日中鋼集團總工會北上抗議，國民黨立委柯志恩到場聲援，批政府官員沒人替錯誤政策負責，配合政策的虧損不該全部推給中鋼承擔，...

撿便宜出來了？六都移轉全成長 桃園年增一成

六都公布12月的買賣移轉棟數，總計六都共21,445棟，月增8.2%，年減9.7%，六都全年累計棟數，則高達27.1萬棟...

不動產詐騙新手法曝！專家揭「四種文件」別亂給保平安

近來不動產詐騙手法層出不窮，且均涉及地政事務所的登記流程，讓許多地政士也因此捲入詐騙案件，至於該如何防範這類詐騙案？專家...

中鋼有人「威脅恐嚇」元首還不必捉去關？ 來龍去脈曝光

元旦假期鋼界聚會賀年，席上有人爆料，驚傳中鋼（2002）有人曾經「威脅恐嚇」元首，還不必捉去關？事情的來龍去脈原來是這樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。