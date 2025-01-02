12月房市表現出人意料 房仲開始憂心這件事

六都地政局統計顯示，雖然央行持續信用管制，但12月六都買賣移轉棟數合計達21,445棟，月增8.2%，其中台北市月增24.9%最多、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市也全部都較上月增加。

另外總計2024年六都買賣移轉棟數達27萬1,309棟，創2013年以來新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行去年啟動第七波信用管制，令全台去年下半年買氣急凍，惟去年上半年由新青安帶起的房市多頭過為火熱，讓全台2024年度買賣移轉棟數仍屬高檔。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，歷經去年9月央行推出第七波信用管制措施，至去年下半年度交易量普遍下滑，惟觀察去年12月則有短暫回溫趨勢，六都買賣移轉棟數與去年11月比皆有漲勢。

其中，尤以台北回溫最為驚人，顯示在市場冷淡之際，較具價格支撐力道的蛋黃區買盤回溫力道較為顯著。

另觀察2024年買賣移轉棟數，據六都地政局資料，台北市2024年買賣移轉棟數為29,930棟，年增12%；新北市買賣移轉棟數為64,169棟，年增6.9%；桃園市買賣移轉棟數為49,189棟，年增20.8%；台中市買賣移轉棟數為54,996棟，年增15.3%；台南市買賣移轉棟數為27,783棟，年增11.4%；高雄市買賣移轉棟數為45,242棟，年增24.8%；六都總計2024年買賣移轉棟數為271,309棟，年增14.8%。

賴志昶指出，觀察全年度六都買賣移轉棟數，以高雄、桃園年增幅皆破2成最高，其中桃園為北部各縣市房價親民區，在雙北價位飛漲之下，驅使「脫北者」移入，且桃園本身即具重劃區與軌道經濟議題，更讓地區深受年輕、首購族群青睞。

至於高雄市本身受惠於半導體龍頭進駐議題，北高雄包含橋頭、楠梓等以往蛋白區買氣頗為旺盛，加上高雄市區亦有包含高雄捷運等大型建設議題，讓整體房市買氣高居不下。