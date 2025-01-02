挺過房市寒冬！六都12月買氣回神 2024年全年買賣移轉棟數創11年新高

2024年房市發展詭譎，但整體表現仍相當亮眼。六都地政局公布，2024年六都買賣移轉棟數共達27萬1,309棟，年增14.8%，創下近11年高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行去年啟動第七波信用管制，令全台去年下半年買氣急凍，惟去年上半年由新青安帶起的房市多頭過為火熱，縱然下半年央行連續出擊，全台2024年度買賣移轉棟數仍寫下近年新高。

據統計，12月六都買賣移轉棟數為2萬1,445棟，月增8.2%、年減9.7%，台北市2,470棟，月增24.9%、年增3.8%；新北4,597棟，月增3.8%、年減21.1%；桃園市4,358棟，月增11.6%、年增11.7%；台中市4,651棟，月增5.9、年減18.4%；台南市2,032棟，月增6.6%、年減15.3%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，歷經去年9月央行推出第七波信用管制措施，至去年下半年度交易量普遍下滑，惟觀察去年12月則有短暫回溫趨勢，六都買賣移轉棟數與去年11月比皆有漲勢，其中，尤以台北漲勢最為驚人，顯示在市場冷淡之際，較具價格支撐力道的蛋黃區買盤回溫力道較為顯著。

觀察2024年全年買賣移轉棟數，台北市2024年29,930棟，年增12%；新北市64,169棟，年增6.9%；桃園市49,189棟，年增20.8%；台中市54,996棟，年增15.3%；台南市27,783棟，年增11.4%；高雄市45,242棟，年增24.8%；六都總計2024年買賣移轉棟數為271,309棟，年增14.8%。

賴志昶指出，觀察全年度六都買賣移轉棟數，以高雄、桃園年漲幅皆破2成最高，其中桃園為北部各縣市房價親民區，在雙北價位飛漲之下，驅使「脫北者」移入，且桃園本身即具重劃區與軌道經濟議題，更讓地區深受年輕、首購族群青睞；至於高雄市本身受惠於半導體龍頭進駐議題，北高雄包含橋頭、楠梓等以往蛋白區買氣頗為旺盛，加上高雄市區亦有包含高雄捷運等大型建設議題，讓整體房市買氣高居不下。