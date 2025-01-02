撿便宜出來了？六都移轉全成長 桃園年增一成

六都公布12月的買賣移轉棟數，總計六都共21,445棟，月增8.2%，年減9.7%，六都全年累計棟數，則高達27.1萬棟，年增14.7%，為近11年來新高，且所有都會區2024年均以成長作收。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，12月量能較11月增加，主要是不少完工新案歲末加緊交屋，讓買家能趕在年前入住新家過年。2024年第3季以來的房貸排隊潮，在第4季陸續消化，使年底貸款撥付完成交屋登記的案件增加。

此外，部分屋主在景氣轉冷下，開價也略有讓利，增加年前購屋的成交機會，使12月的買賣移轉表現優於11月。

由於2024年前三季的市場活絡，撐住了全年的數據表現，因此2024年都會區整體交易量，仍寫下近14年來新高，年增率達1成以上！推估全年全國的買賣移轉總量，大約會落在34.5~34.8萬棟之間，比2023年的30.7萬棟年增約12%~13%。

觀察各都表現，桃園12月繳出年增逾1成的佳績，單月年增率稱霸六都！全年總量方面，台中市、台南市及高雄市，則受惠前三季的大量拉抬，即便第4季買氣降溫，仍寫下縣市升格以來的近11年新高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市2024年迎來新興重劃區新案大量完工，包括桃園小檜溪、龜山A7、觀音草漯、中壢青埔等重劃區，從年頭到年尾接力湧現交屋潮；且近年雙北房價持續突破天花板，使相對低價的桃園更受歡迎，也讓桃園接收脫北潮客源，買氣相對穩健。

陳定中指出，台中2024年單單北屯區，就有4個月的單月買賣移轉量超過1,000戶，加上海線的台中港特定區也有多個指標案交屋，成為台中買氣的中流砥柱，且台中人口持續成長，也為房市挹注豐沛剛性需求。