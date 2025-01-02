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2025高雄富邦馬拉松開跑 momo公布10大運動鞋熱銷榜

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

接棒「2024臺北馬拉松」，南台灣最盛大路跑賽事「2025高雄富邦馬拉松」即將在1月11日-12日登場，屆時將有超過200隻恐龍大軍現身，為賽事增添更多趣味。

冬天是路跑旺季，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）據站上銷售觀察，自2024年第3季運動鞋款銷量呈現雙位數成長，momo盤點站上運動鞋品牌公布《10大運動鞋熱銷榜》，其中以機能型、緩震性能的跑鞋深獲大眾喜愛，包括2024上半年超夯的日本運動品牌亞瑟士、話題潮鞋New Balance、美國運動用品巨頭NIKE、時尚百搭Adidas等品牌，是熱愛路跑的消費者關注焦點。

看準路跑商機，momo購物網推出《城市追風跑就型》，即日起至1月15日購買指定商品，有機會獲得回饋，

路跑 運動

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