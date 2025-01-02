中鋼聲明：考量能力範圍內及風險可控下 投資台智電

中鋼集團總工會2日針對中鋼（2002）投資「台灣智慧電能公司」及興達海基造成虧損到立法院陳情。中鋼指出，考量能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。

中鋼表示，集團總工會所提「統購5,500億元綠電」說法，是推測台智電統購25年離岸風電共1,000億度（即每年統購40億度綠電），並以每度5.5元計算得到的數據。

面對全球鋼鐵產業環境變化，加上國內碳費課徵從今(2025)年開始生效，中鋼為規劃自主減碳計畫以爭取優惠費率，布局「綠電資源」已成為2050年實現碳中和的重要戰略。經過審慎評估後，考量公司能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。

目前中鋼先投資1千萬元協助籌備，還有政府基金、國營事業、泛官股公司及民間企業表達參與增資意願，去(2024)年底在創新工業技術移轉公司及耀華玻璃完成資金投入後，中鋼持股已降為50%，後續各潛股將陸續參與台智電增資計畫，中鋼持股比例會調降至12.5%，屆時中鋼每年依照持股比例自台智電獲得的綠電量，仍少於內部估算2030年中鋼集團所需的綠電量，需要再從其他管道補實綠電，以達成實踐2050碳中和目標。

台智電所購的大部分綠電，初步規劃將依照客戶需求，以符合市場行情的合理價格出售，中鋼以股東身分可用相對低於市場行情的價格優先取得綠電，除了帶來投資收益，更有助逐年達成減碳目標，降低碳費衝擊。中鋼將持續溝通澄清，以消除集團員工及外界對參與投資台智電疑慮。

興達海基方面，隨著風機快速往大型化演變，興達港水深難以運送超大型風機水下基礎，只有業務轉型才能讓興達海基持續經營。

中鋼目前正與興達海基全面檢視競爭力，將在妥善運用專案技術人才、水下基礎產製技術、以及國內大型鋼構所需廠房設施的前提下，務實評估及規劃相關轉型可能性方案，待相關方案確認可行後，將啟動相關程序及規定辦理，改善興達海基現有營運困境。