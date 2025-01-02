影／顏炳立炮轟台灣房市「假買氣、真炒作」 今年價跌兩成「不可能的事」

2024年房市虎頭蛇尾，今年房市走向如何、消費者能期待降價嗎？戴德梁行董事總經理顏炳立2日表示，2025年的房市若用一首歌形容就是費玉清的「最後的火車站」，全年房市將呈現夢遊狀態，沒有激情，呈現「量縮、價修正」。

「2024年房市會熱是假的、再漲是虛的！」顏炳立說，去年就是新青安助攻，各類低總價投資產品皆熱銷，房市熱是資金玩出來的，人家（投資客族群）做出來的東西，整體炒作氣氛濃厚，所以上半年量增、價漲，但919央行打房後，呈現「賣方等人，買方等價」，只能說自用型買方很可憐，愈住愈外面，面積愈買愈小、還愈買愈貴。

談到2025年房市走向，顏炳立說，每一年都會選一首代表歌，今年就是「最後的火車站」，若用歌詞形容，市場就是「紅紅夕陽雖然好，可惜近黃昏」；自用買方面對高房價，只想問政府「彼時講出的言語，你甘放忘記？」；投資客則是「惡夢已經醒、窗外的車螺聲替阮哭歸暝」。

房價方面，顏炳立指出，合理的價格往下掉叫做修正，不合理的價格往下掉才叫跌，像2、3年前買1,000萬元的房子，現在漲到1,300萬元，降到1,200萬出售，這叫做修正，但要跌破成本價，還是五個字「不可能的事」。

顏炳立表示，房價每年漲5%可以接受，每年漲15~20%就是炒作，預估今年只會是獲利少，但不會出現斷頭潮；區域上，蛋黃區產品若合理價可少量成交，但蛋白區產品就會滿街跑， 合理價成交時間拉長價緩修，成交時間會快些。

至於有些房仲認為今年房市會冰天雪地，他表示，儘管房市降溫，但不至於冰天雪地，因為還是很多人在賭經濟成長不錯，加上還有低接買盤，只能說房價要下跌兩成是「一點機會也沒有」，況且要是跌兩成，銀行就死定了。

整體而言，針對2025年市場預測，顏炳立表示，預期今年買氣主要來自銀行資金與政策利息補貼，不是真買氣，是炒作，目的是賺錢，非製造成交量；貸款上，沒有貸不到，只有無法接受的利息與成數，建商要買家自己去找銀行，壓力在購買者；買方縮手，賣方惜售，只有等待價跌的自用接盤者，仲介淪為「阿湯哥」。