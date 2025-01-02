7-ELEVEN 深耕公益餐食 送取餐服務10年不間斷

統一超（2912）旗下7-ELEVEN 2日與人安基金會於萬華平安站齊力致贈暖心便當、御飯糰與豆奶予80位街友，此次愛心便當將陸續提供17個縣市、24個據點，共幫助1,700位孤苦無依的寒士及街友逾八次餐食，支持他們溫飽過好年。

即將迎來農曆新年，大家準備慶祝年節，許多街友們只求一餐飽食，為讓街友在歲末寒冬感受溫暖與支持，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自去年9月首度攜手新北市社會局與人安基金會發起「愛心便當認捐活動」，活動不到一小時即全數認捐完畢，共募得1萬5千個熱便當與統一無糖豆奶，關係企業統一超食代鮮食廠也加碼捐出1,700顆御飯糰為街友加菜。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台實踐DEI多元共融理念，不僅提供公益團體多元勸募管道，自2014年起為協助公益團體於假日無法替獨居的長輩或行動不便身障者送餐的人力缺口，解決「周末送餐」問題，首創「好鄰居送餐隊」服務，首波號召花東在地門市加入送取餐服務的行列，第一批自發性參與「好鄰居送餐隊」的星潭門市店長超過3千個日子，車程已累計4萬多公里，看見長輩收到餐食的笑容是他貫徹初衷的動力。至今近百家7-ELEVEN門市加入「好鄰居送餐隊」的行列，已擴大服務區域至全台13個縣市，累計已送出超過30萬送、取餐次，積極響應聯合國SDG2消除飢餓永續發展目標。

貫徹「全鄉全店、全天服務」精神，7-ELEVEN持續提供「多元送取餐服務」，與公益團體媒合門市，讓居住於購物不便區域的長輩更進一步可自行到住家附近的7-ELEVEN門市，選擇自己想吃的食物取餐，2023年則透過「OPEN!行動購物車」於花東地區協助配送營養物資給需要的長輩，將服務深入購物不便的鄉鎮角落。2024年起更結合領先業界OPENPOINT行動隨時取「icash2.0卡兌領共享商品」功能，讓社工方便於鄰近門市選取餐點，提供長輩共餐服務，藉由門市多元食物選擇滿足公益服務對象的一日營養所需。

除了「好鄰居送餐隊」服務逾十年送暖不間斷外，7-ELEVEN更持續關懷社會資源匱乏家庭的餐食照顧問題，自2023年主動與台北市與新北市社會局合作，號召統一超食代鮮食廠共同贊助逾3百份便當，透過物流網絡及門市加盟主共同協力，配送至社會局指定地點，2024年起更擴大全台7,000多家門市發起「愛心便當」認捐活動，讓7-ELEVEN成為全台據點最綿密的DEI多元共融公益友善商店。