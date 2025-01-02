iOPEN Mall三大無痛開店優惠加碼續開 首公開熱搜關鍵字

迎接2025年，iOPEN Mall持續加碼提供零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠，為中小企業、小賣家新年開源節流、業績開紅盤助力。iOPEN Mall也首度解析2024年平台熱搜關鍵字，前五大熱搜排行關鍵字分別為IP盲盒、露營、3C電玩、排隊美食、棒球周邊，相關熱搜關鍵字明顯倍增。

回顧2024年，iOPEN Mall平台進駐賣家數、全年營業額皆快速成長超過50%，已陪伴上百位創業家營業額突破百萬元，其中更誕生出5位千萬級大頭家。助攻農曆新年商機，iOPEN Mall即日起至2月5日止推出「Hello!金蛇年」活動，串聯超過7,000個7-ELEVEN門市寄取貨據點，為創業者新年開店更省時、省力，加速賺進新一桶金！新加入賣家同享開店優惠外，還有機會獲得CITY CAFE免費喝50杯的抽獎機會。

根據經濟部最新《2024年中小企業白皮書》顯示，全台中小企業家數在2023年突破167.4萬家，創歷年新高，銷售金額超過28兆元，而各地方政府持續積極培育中小企業擴大數位轉型，過程中因中小企業少資金、缺客源、無經驗等痛點，數位轉型備受挑戰，而7-ELEVEN自2023年推出的全新開店服務平台-iOPEN Mall，串聯集團通路、物流優勢，提供豐沛的消費客源、多元的行銷資源、便捷的寄取貨服務，經營1年半載至今服務賣家數倍增達7萬家、協助上架商品數突破500萬個，2024年更協助賣家串聯7-ELEVEN特定商圈門市推動「社群團購」服務、擴大銷售機會。

2025年持續以零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠，官網與APP服務持續並行，大幅提升經營者營運的彈性與便利性。

iOPEN Mall也首度解析2024年平台熱搜關鍵字，前五大熱搜排行關鍵字分別為IP盲盒、露營、3C電玩、排隊美食、棒球周邊，相關熱搜關鍵字明顯倍增，如雨後春筍般出現的熱銷IP玩偶與娃娃收納包、掛飾配件等，掀起一波「養娃經濟」；2024年多場國際棒球比賽引爆明星球員紀念性的T-shirt、吊飾、簽名球等周邊熱銷，開創一波接一波的「球迷經濟」；露營風潮帶動推車、收納椅、帳篷、睡袋、保暖用具持續熱銷，「凹豆(outdoor)經濟」持續不退燒，顯見消費者越來越重視生活娛樂，許多敏銳商機嗅覺的微型創業家也因iOPEN Mall開店操作簡單、商品上架即時、金物流管理、寄取件服務據點多、24小時隨時隨地都可經營等優勢，觀察超過50%的使用者選擇斜槓加入、開啟人生第二事業。

iOPEN Mall觀察，百萬頭家們不僅掌握銷售流量密碼與關鍵字，更在第一時間掌握平台釋出的免費行銷資源衝業績。為賣家搶攻農曆新年商機，iOPEN Mall「Hello!金蛇年」活動即日起開跑，聚焦「排隊年菜」、「流行服飾」、「3C家電」三大新年吃喝玩樂主題策展活動，活動期間指定日搶免運券、滿額最高現折1,000元、全站消費滿888元抽365杯CITY CAFE中杯美式等豐富活動，1月23日至2月5日更加碼「金蛇開運」新春刮刮樂活動，一天一次刮獎機會抽滿額折價券，搶滿額立折88元現金；鼓勵想在新的一年新開店的新用戶可於1月3日至2月5日加入iOPEN Mall輕鬆創業，還有機會抽中50杯CITY CAFE中杯拿鐵(限量5名)，體驗多元、便利、有趣的買賣服務。