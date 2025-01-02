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土地市場兩樣情！AI浪潮護持產業用地 限貸令未得解、住商土地靠邊站

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

戴德梁行2日發布最新市場報告，2024年土地交易量達2,632億元，年增1.3倍，不僅是2022年央行升息以來之年度新高，亦為史上第四高，僅次於央行升息前於2019-2021年創下年均量突破3,000億的黃金三年，也輕易越過了2,294億的五年均線。

戴德梁行表示，2024年初在預估土地交易量時，僅對工業土地的需求量能有較樂觀預期，對於住商類土地交易並不樂觀，而突破性成長主要發生在第3季，包括台灣人壽及達麗（6177）、海悅（2348）、彥文合資、新美齊（2442）、興富發（2542）、亞昕（5213）、遠雄（5522）等5家建商的鉅額土地交易一舉將單季交易量衝破千億大關，結算至年底也順利站上2024年度十大土地交易之六席，其中2宗屬於產業用地，分別由壽險背景的台灣人壽及台新人壽取得，另外8宗屬於住商類土地，皆由建商取得。

戴德梁行分析，壽險業自2022年起受央行升息連續墊高金管會要求的最低投報率，但該投報率與投資市場間始終存在顯著落差的影響下，一直買不到現貨，於是從2024年產生了購地自建、自創商用不動產長期收益的投資轉念，並看準未來的物流商機，因此造就了兩宗鄰近桃園機場的產業用地交易，而過了2021年的購地高峰期後，2022年起歷經央行升息降溫房市的影響，連續兩年的土地交易量都處在價穩量縮的低谷期。

但隨著建商搭上新青安政策的便車順勢激起購屋熱潮，及國內經濟景氣帶動市場資金投入房市的效應，建商重啟住商類土地存貨需求是很能理解的營運布局，而最大罩門就是央行的限貸令。

儘管土地的限貸令壓抑了建商的購地能力與動力，但地價表現卻毫無下跌跡象。戴德梁行指出，去年寶輝建設以每坪388萬的價格取得台中七期「歐風商旅」現址的新六土地，永碩投資在高雄以每坪315萬的單價取得南和興產位於中央公園對側的商五土地，皆創下台中市及高雄市的歷史新高。

2025年度的公告土地現值已發布，呈現六都齊漲之局面，六都中平均漲幅最低是臺中市的3.69%，平均漲幅最高則是高達6.34%的桃園市，全台多數行政區亦呈現上漲的格局。

展望2025年，戴德梁行預測工業土地在台灣AI科技產業傲視全球的優勢帶動下，全年需求仍將穩定成長，住商類土地則仍處在限貸令的陰影下，預估上半年政策並無鬆綁跡象，連帶預售推案將急凍，建商將暫停土地進貨，對於地方政府之容積移轉政策即將轉為繳納容積代金的地區，預期將產生先搶建照、暫停開工，必要時展延建照的保守策略。

以歷年土地平均交易量約2,000億元的十年均線而言，戴德梁行估董事總經理顏炳立指出，預計2025全年的土地交易量將萎縮為1,800億元，年減約三成，建物買賣移轉棟數亦將受銀行融資政策影響而大幅縮減，預估將由2024年的34.5萬棟縮減至28萬棟左右。

建商 戴德梁行

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