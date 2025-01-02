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不動產詐騙新手法曝！專家揭「四種文件」別亂給保平安

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
圖為北市房地產示意圖。本報系資照。
圖為北市房地產示意圖。本報系資照。

近來不動產詐騙手法層出不窮，且均涉及地政事務所的登記流程，讓許多地政士也因此捲入詐騙案件，至於該如何防範這類詐騙案？專家提醒，身分證影本、權狀正本、印鑑證明和印鑑章不要隨意交給他人，應親自到地政事務所核對身分。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，近日「地面師」（編按：利用偽造文件和身份冒充他人，以騙取土地、房產等不動產為目的的詐騙者）成為業界的敏感詞，並對執業造成負面影響。

鄭文在分享，一種典型的詐騙情境是，債務人因借貸而辦理抵押權設定，但同時被「附贈」了預告登記或信託登記，債務人在欲出售該不動產時，必須先清償債務並塗銷預告登記，才能辦理所有權移轉，這會使買方擔心交易風險而選擇放棄，導致賣方處於困境，債權人便可以趁虛而入，低價收購不動產，並獲得巨額利潤。

鄭文在分析，更為嚴重的是，若除了抵押權外還「附贈」信託登記，債務人將失去處分該不動產的權利，債權人可能找來假買方，以極低價格收購不動產，而原所有權人只能配合搬遷，無力反抗。

為了避免這類詐騙，鄭文在建議，最簡單有效的防範方法就是避免將權狀正本、印鑑證明、身分證影本及印鑑章隨便交給受託人辦理登記，如此一來，登記過程不會被隨意操控，也可以避免「附贈」的預告登記或信託登記問題。

鄭文在強調，根據土地登記規則，登記義務人應親自到場，並提供國民身分證正本及簽名確認，這樣才能確保登記過程的透明與安全，若這些基本防範措施做到位，就能有效降低被詐騙的風險。

債務 印鑑 詐騙

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