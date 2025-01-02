中鋼有人「威脅恐嚇」元首還不必捉去關？ 來龍去脈曝光

元旦假期鋼界聚會賀年，席上有人爆料，驚傳中鋼（2002）有人曾經「威脅恐嚇」元首，還不必捉去關？事情的來龍去脈原來是這樣。

資深鋼鐵人說，前總統蔡英文尋求連任，當時政府剛頒布「一例一休」新制，勞資各方都還在適應，並出現一波又一波的陣痛，不論資方或勞方都反應激烈。

中鋼工會理事長陳春生體察民情，竟然當著小英總統的面，勸小英總統不要再選了，因為她把1,100萬勞工以及老闆都得罪光了。

「這句話讓現場所有人都驚呆了，每個人都顯得手足無措，總統臉色也不太好看」。

陳春生證實，的確有此事。主因於一例一休上路後，員工調班出現障礙，要加班也不能加班，資方老闆同一份工作要找第二個人替班，等於一個工作被切成二半，很多都不符合實際需要。

陳春生指出，他對小英說，國內1,100萬名勞工以及業界老闆都受困在一例一休新制，所以才會講相反的話，請小英總統乾脆不要選了。後來勞動部再全面盤點一例一休的相關問題，有效化解各項疑難雜症，「小英總統以創歷史最高票當選連任」。

後來中鋼運通新船啟用，陳春生出面邀請小英總統前來主持擲瓶典禮，總統馬上就答應了。

典禮後總統到中鋼參加便當會，致辭時第一句話就說，「台灣第一個威脅恐嚇元首還不必捉去關的，只有陳春生」，幽默的話語讓現場氣氛輕鬆許多。

陳春生從事工會會務27年，不但勞工擁戴，連資方也倚重，更為全國的勞動條件貢獻心力，終能建立崇隆聲望，成為重要意見領袖。

資深中鋼人說，傳統上代表勞方的工會多與資方形成對立，但陳春生領導的中鋼企業工會，對內為萬名中鋼人護權益、爭福利，對外可直接與行政院、總統府熱線，其既深又廣的人脈，產生厚積薄發的效益，為整個中鋼集團解決無數的難題。

像是當年一例一休實施時，要求勞工休息要間隔11小時以上，但中鋼高爐作業長期輪班休息8小時，為符合法規，現場各單位都特別設置替班員，否則無人代班，導致中鋼營運成本大增。

為此，陳春生與時任總統蔡英文見面時反應這件事，並獲得重視，勞動部重新省視此一問題，中鋼成為第一個將休息間隔由11小時縮短為8小時的企業，為資方解決問題，省下可觀的費用。