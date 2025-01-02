打房威力急減？12月買賣移轉棟數全面回升、台北月增24%

台北、新北、台中、桃園及台南公布12月的買賣移轉棟數，五都全部較11月增加，其中台北月增24%最多，和去年同期相比則有增有減。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，12月量能較11月增加，主要是不少完工新案歲末加緊交屋，讓買家能趕在年前入住新家過年。

2024年第3季以來的房貸排隊潮，在第4季陸續消化，也使年底貸款撥付完成交屋登記的案件增加，此外，部分屋主在景氣轉冷下，開價也略有讓利，增加年前購屋的成交機會，使12月的買賣移轉表現優於11月。

12月雖繳出月增的成績單，但與2023年同期相比，都會區整體交易量小幅縮減，主要是2023年底，房市仍處於新青安激發買氣的加溫期，交易量能放大，今年底則已反轉降溫，因此第4季整體交易狀況相對走弱。

不過由於2024年前三季市場活絡，撐住了全年的數據表現，所以2024年都會區整體交易量年增率仍達1成以上，推估全年全國的買賣移轉總量，大約會落在34.5~34.8萬棟之間，比2023年的30.7萬棟年增約12~13%。

但2025年打炒房的大環境不變，市場將延續2024第4季以來的量縮基調，尤其2025上半年，在高基期的情況下，量縮幅度將更加鮮明。