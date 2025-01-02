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台酒無法銷售電子菸流失業務量 莊翠雲：將加強和衛福部溝通

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影

台灣菸酒董座湯期安在今日財委會上答詢時指出，配合政策明年將要求所有投放商，若沒有實名制，就避免去投放廣告，他也坦言，菸害防制法上路之後，很多民眾轉抽電子煙、加熱菸，但台酒遲無法銷售加熱菸，流失很多營運量，對此，莊翠雲在答詢時指出，會加強和衛福部的溝通。

而民眾黨籍立委黃珊珊質疑，大陸正進行低價啤酒傾銷，國人若喝到劣質啤酒但不自知，莊翠雲指出，已透過釀酒商協會會員的身分，向經濟部提出申請市場調查，亦即調查中國大陸啤酒是否有傾銷事實。

民進黨籍立委吳秉叡指出，加熱菸遭衛福部擋關14、15個月，不但影響台酒公司的銷量，也造成稅收流失。湯期安坦言，台灣菸酒遲遲無法銷售加熱菸，的確影響到40、50億元的銷量。湯期安也表示，菸害防制法上路之後，台酒的香菸銷量從289萬箱減少到168萬箱，這些減少的部分，大多已流向持有非合法的電子菸及加熱菸。

湯期安在答覆李坤城質詢指出，目前菸酒公司大部分的廣告仍在傳統的電視與實體通路，去年整個行銷預算為3748萬元，在line、 google、Fb的廣告才下1千多萬元。

李坤城也指出，現在中華職棒大聯盟，已有簽約金信託，還有職棒球員防賭基金信託，一方面讓球員避免簽賭，另一方面也讓球員的收入有信託保障，他要求台啤與台銀向職籃聯盟談判加入這個信託，對此莊翠雲答覆，會讓公股的球隊也加入職籃防賭信託。

為了維持物價穩定，湯期安在答覆立委羅明才指出，包括米酒等民生用酒售價都不會調高，至於紹興、紅露酒是否調整？他表示，會調整產品結構，但售價是否調整，則會再評估。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台酒 廣告

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