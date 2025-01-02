信義企業集團新年嘉年華狂歡！神秘嘉賓「中華隊」現身全場嗨爆

信義企業集團2025年於南港展覽館以嘉年華拉響新年第一炮，針對各年齡層同仁及眷屬設計活動，分設不同特色區及各類美食攤位，不僅找來知名藝人玖壹壹 、9m88 等帶來精彩演出，還有李多慧站台，更邀請到陳傑憲等2024年世界棒球12強賽奪冠功臣中華隊蒞臨，為現場近萬名同仁及眷屬帶來一場聯歡盛會。

本次嘉年華最大亮點，是中華隊陳傑憲、潘傑楷、林安可、林岳平、高志綱、邱智呈等12強出賽成員外，還有胡金龍、陳鏞基等職棒前輩以神秘嘉賓形式，一起為同仁帶來驚喜與勉勵，分享中華隊獲勝的喜悅。

陳傑憲表示，打球過程有高低潮，不要改變初心，無論好壞，做好本分，事情就會有好結果，而工作也跟棒球一樣，勉勵同仁以共同目標一起努力，前進速度會更穩健。教練林岳平分享奪冠心得也說，只要相信團隊每個人在崗位上付出的努力，就算外界質疑，也別動搖自己堅持的道路，最終才會帶來好結果。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，中華隊球員以行動告訴世界，只要堅持信念、精益求精，就能創造奇蹟，從不被看好，到4:0完封日本、奪下世界冠軍，創造前所未有的歷史時刻。這一切不只充滿挑戰，更展現了團隊合作與永不放棄的精神，就如房仲產業從業人員一樣，每一天也在市場上全力以赴，為滿足客戶需求與實現家業夢想，而努力打拚到最後一分一秒。

照顧信義企業集團多元同仁及家眷，本次聯歡活動打造七大主題區域，包括主舞台區及紅、綠、藍、紫、橙、白等特色區，照顧信義企業集團多元同仁及家眷，讓不同年齡層、興趣的與會者都能盡興而歸。

高人氣啦啦隊新星李多慧、本土嘻哈天團玖壹壹到新銳創作歌手9m88輪番上陣，加上啦啦隊表演、馬戲團、爵士音樂會、南島舞蹈，甚至是小朋友喜愛的哥哥姐姐帶動跳、魔術表演等精彩節目，更設置百餘個攤位，包含晶華酒店、大戶屋、瓦城等知名餐飲，提供200種共8萬多份的美食饗宴，並可依心情，選擇在傳統座位區、野餐區、舞台搖滾區享用美食；且無論同仁或家眷，皆可參與木酢達人超值伴手禮抽獎，打造有吃、有玩、有禮的信義樂園！

所有與會者皆可憑邀請函兌換由「社區一家」合作單位精心準備禮品。「社區一家」計畫是信義企業集團投身社區營造的重要里程碑，自2004年推動以來，已累積超過16,000件提案，橫跨全台100%以上的鄉鎮市區，投入逾五億元經費協助3,300多個社區改造夢想成真，不僅是台灣最大規模、最長久的企業贊助社區營造計畫。透過這次聯歡活動的報到禮設計，信義企業集團期待凝聚眾人之力，持續為打造美好家園而努力的決心。