等跌兩成？顏炳立：2025年這些事都「一點機會都沒有」

戴德梁行總經理顏炳立2日表示，2025年房市將呈現夢遊狀態，市場只有等待降價的自用接盤者 ，買氣只剩七個字「地段、環境、可及性」，至於仲介則是淪為阿湯哥，今年都在做「不可能的任務」。

他表示，今年房市代表歌是「最後的火車站」，對市場來說，是「紅紅夕陽雖然好，可惜近黃昏」，對自用買方來說，面對如此高房價，大家只想問政府「彼時講出的言語，你甘放忘記？」

至於投資客，今年則是「惡夢已經醒」、「窗外車螺聲替阮哭歸暝」。

雖然房市不好，但房價只會修正，不會下跌。兩者的差異是，下跌是合理價往下掉，修正則是不合理價往下掉。

顏炳立舉例，如果兩三年前買1,000萬的房子，現在漲到1,300萬元，那麼降到1,200萬出售，就是修正。但要跌破成本，以低於1,000萬元買到，則是下跌，但這完全不可能。

他表示，由於低接買盤存在，期待房市泡沫崩盤，是七個字「一點機會也沒有」，希望房價下跌兩成撿便宜，也是「一點機會也沒有」，至於有些房仲說，2025房市將是冰天雪地，因有低接買盤，同樣是一點機會也沒有。

顏炳立表示，2024新青安帶動出量，市場價漲量增，但各類住宅產品房價已到頂，919央行打房後後轉為賣方等人，買方等價。2025年房市買氣將只剩「地段、環境、可及性」好產品。

他表示，2024年市場的買氣主要來自銀行資金以及政策利息補貼，是炒作，目的是在賺錢，而這並非真買氣，目前事實也沒有貸不到問題，只有無法接受的利息和成數， 建商要買家自已去找銀行，壓力轉到購買者。

但購屋人借不到錢就不會買了，央行的限貸斷了投資、投機買盤，2025成交量一顁會大幅萎縮。

顏炳立預測，2025年預售市場總價不變，但單價不會再創高，建商會促銷等市，成屋市場也會呈量縮、價修正，但整體房價不會跌破兩年前的成交價。