豪華進口車撐盤 2024車市僅次於去年、2005之後的次高

2024年台灣車市在12月份在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，全月總市場領牌數41,302台，累計今年全年總市場登錄台數457,830台，雖然較2023年衰退4.3%，但已是2005年後次高，僅次於去年476,987台的次高。

去年台灣車市表現符合預期，下半年之後車市需求急降，8月之後MG與現代汽車受到國產車自製率影響新車生產與銷售，對車市供需造成一定程度的影響，但進口車表現強勁，豪華車品牌雙B、保時捷與特斯拉不只12月銷售持續強勁，全年掛牌數更是創下歷史新高，也是台灣車市在下半年撐盤的要角。

每一年龍頭車廠和泰車（2207）都會對全年的市場規模做出預估，作為對原廠TOYOTA的市場預估與全年銷售的目標，去年的車市表現符合和泰車的預估。今年全年的車市預估將在今年2月4日和泰車的媒體春酒時宣布。

對於1月的車市，廠和泰車表示，1月份預估4.2萬台，年減6.7%，和泰車旗下兩品牌TOYOTA、LEXUS目標15,000台，市占率：約35.7%。

2024年12月車市較前一年衰退，但進口車維持平盤，豪華進口車則是成長，顯見豪華車的表現優於整體市場，市占第一位仍為TOYOTA，HONDA則是第二位，現代汽車以2,121台在12月急起直追，年增達到五成，LEXUS、TESLA、VW緊跟其後，賓士與BMW都以較前一年成長的表現%躋身在銷售前十年的排行榜內。

全年的銷售表現中，雙B與現代汽車都較前一年成長，並創下在台銷售的歷史新高，LEXUS較前一衰退5.1%，則仍是豪華車銷售冠軍。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於全年合計登錄153,526台，其中市占率33.5%創近11年來新高。

12月高級車登錄9,643台，年增5.6%，總市場占比23.3%。Lexus 12月登錄1,926台，年增6%，占有率20.0%。2024年Lexus休旅車系全年合計登錄24,559台，其中排名第一的NX車系，全年累積銷售12,474台，是豪華車市場唯一年銷量突破萬台的車款。RX車系則憑藉其卓越性能和設計，合計登錄5,328台，為中大型豪華休旅車級距中銷售數量表現最佳的車系。最能體現Lexus奢華旗艦風範的LM，以高達53%的市場占有率和年度掛牌數1,531台的優異成績，坐穩豪華MPV級距冠軍寶座。

展望1月，在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期1月市場將維持強勁，惟今年農曆新年假期較早，工作天數較少，因此全月總市場預估為42,000台，年減6%。

為回饋消費者的支持，TOYOTA在1月持續推出「TOYOTA澎派禮遇 超給利！」購車禮活動，於活動期間2025/1/1~1/31購買ALTIS（含HEV）、YARiS CROSS、VIOS、TOWN ACE PU/VAN且於期間完成領牌手續者，可獲得「象印烘烤微波爐」乙台。