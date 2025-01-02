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車市微退燒 去年全年掛牌457830台、年減4%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
去年12月車市領牌數41302台，月增5.4%，年減4.3%，累計全年掛牌數457830台，年減4%，仍為2005年後次高。圖／和泰車提供
去年12月車市領牌數41302台，月增5.4%，年減4.3%，累計全年掛牌數457830台，年減4%，仍為2005年後次高。圖／和泰車提供

車市在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，去年12月總市場領牌數41302台，月增5.4%，年減4.3%，累計去年全年掛牌數457830台，年減4%，仍為2005年後次高。

和泰表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌去年全年合計登錄153526台，年減3.6%，但市占率達33.5%，創近11年來新高，TOYOTA、LEXUS品牌也分居總市場第一及第二。

和泰表示，TOYOTA去年12月登錄10711台，年減16.5%，單一品牌市占率25.9%，休旅霸主COROLLA CROSS 維持小改款後熱銷表現，以3827台位居全市場第一；進口車市場冠軍RAV4亦以1860台的成績蟬聯全市場第二車款。

和泰也說，Lexus去年12月登錄1926台，年增6%，市場占有率達20.0%，而休旅車系全年合計登錄24559台，其中排名第一的NX車系，全年累積銷售12474台，是豪華車市場唯一年銷量突破萬台的車款。

展望1月，和泰表示，在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期1月市場將維持強勁，惟今年農曆新年假期較早，工作天數較少，因此全月總市場預估為42000台，較去年同期減少6.3%。

休旅車 買氣 車市 進口車

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