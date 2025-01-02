快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

亞洲製造業維持成長 台灣景氣加速擴張、近半年來最旺

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲數國的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，景氣大致維持擴張。圖為河內製鞋工廠。路透
亞洲數國的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，景氣大致維持擴張。圖為河內製鞋工廠。路透

整體亞洲在2024年12月的工廠景氣大致呈現擴張，反映本土訂單和產出狀況改善，不過信心轉弱且出口訂單持續下滑，凸顯未來全球風險。台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續九個月擴張並攀升至近半年最高，顯示景氣正向發展。

標普全球2日公布，台灣12月製造業PMI為52.7，較前月的51.5攀升，指數連九個月高於榮枯分界的50，景氣擴張速度更是攀升至8月來最快。

標普全球市場財智經濟研究部總監史密斯（Paul Smith）說，不少企業表示，需求熱絡有利於產量增加和接單成長，12月的新訂單增幅來自本土和世界各地的國際客戶。展望2025年，廠商對前景仍有信心，樂觀情緒升溫至五個月高點，持續從9月的低點走升。

不過，報告也顯示台灣的價格壓力正在加劇，出廠價格連八個月調升。業者普遍表示，採購品和貨品的價格都高於11月，廠商也設法將成本負擔轉嫁客戶。

再中國大陸，財新／標普全球的數據顯示，2月製造業PMI從前月的51.5降至50.5，顯示擴張步調放緩， 也低於分析師預估的51.7，主要是新訂單及產量增速皆放緩，而且企業對成長潛力和貿易前景仍感憂慮，尤其是考量到即將上任美國總統的川普揚言對中國加徵高額關稅。

南韓12月製造業景氣陷入萎縮，PMI從50.6降至49.0，自8月以來第三次跌破景氣榮枯分界50，主要是產出連續第四個月萎縮，新訂單也減少。製造業者信心自2020年中以來首度轉為悲觀，因美國貿易政策和國內政治情勢存在不確定性。

東南亞地區的PMI從50.8略為下滑至50.7。泰國、菲律賓和印尼的製造業景氣都維持擴張，但製造大國越南則陷入萎縮，馬來西亞工廠景氣也進一步惡化。

標普全球市場財智經濟學家巴魯奇表示：「雖然2025年產出展望依然樂觀，但稍有消退。新訂單的成長依然溫和，大幅仰賴國內需求，疲軟的國際需求持續阻礙成長。」

亞洲整體數據顯示，需求大致來自內需，新訂單連十個月擴張、積壓訂單增加；然而，出口訂單已下滑超過兩年，顯示來自國外的需求持續減緩。

PMI 景氣 標普 製造業 馬來西亞

延伸閱讀

重現20年前初見面…男子和愛貓永別「第一張＆最後合照」網友淚崩

NBA／名嘴痛批「戰績爛還挑釁對手」波爾回擊：我不看他節目

NBA／湖人記者曝瓦藍邱納斯是交易目標 還有意多名球員

MLB／索托不甩洋基續約原因曝光？名嘴：他對賈吉沒好感

相關新聞

戴德梁行：今年房市量再縮、買氣降 房價大幅下跌「一點機會都沒有」

戴德梁行今日發表2024年度房地產市場回顧及2025年展望，董事總經理顏炳立表示，今年市場推估是利率緩升、金流控管、土地...

車市微退燒 去年全年掛牌457830台、年減4%

車市在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，去年12月總市場領牌數41302台，月增5.4%，年...

信義企業集團新年嘉年華狂歡！神秘嘉賓「中華隊」現身全場嗨爆

信義企業集團2025年於南港展覽館以嘉年華拉響新年第一炮，針對各年齡層同仁及眷屬設計活動，分設不同特色區及各類美食攤位，...

亞洲製造業維持成長 台灣景氣加速擴張、近半年來最旺

整體亞洲在2024年12月的工廠景氣大致呈現擴張，反映本土訂單和產出狀況改善，不過信心轉弱且出口訂單持續下滑，凸顯未來全...

宜蘭公告土地現值「地王」位於羅東夜市 每坪市價165萬元

宜蘭縣114年度公告土地現值評議完畢，今年土地現值比去年上漲約2.36%，眾所矚目的「地王」位於羅東夜市的民權路與公園路...

去年商用不動產交易量1,480億元 今年產業需求、市場資金帶動望續熱

戴德梁行2日發布2024年商用不動產報告，第4季商用不動產市場交易總額237.7億元，延續自用型買盤熱潮的同時，投資型買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。