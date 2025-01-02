亞洲製造業維持成長 台灣景氣加速擴張、近半年來最旺

整體亞洲在2024年12月的工廠景氣大致呈現擴張，反映本土訂單和產出狀況改善，不過信心轉弱且出口訂單持續下滑，凸顯未來全球風險。台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續九個月擴張並攀升至近半年最高，顯示景氣正向發展。

標普全球2日公布，台灣12月製造業PMI為52.7，較前月的51.5攀升，指數連九個月高於榮枯分界的50，景氣擴張速度更是攀升至8月來最快。

標普全球市場財智經濟研究部總監史密斯（Paul Smith）說，不少企業表示，需求熱絡有利於產量增加和接單成長，12月的新訂單增幅來自本土和世界各地的國際客戶。展望2025年，廠商對前景仍有信心，樂觀情緒升溫至五個月高點，持續從9月的低點走升。

不過，報告也顯示台灣的價格壓力正在加劇，出廠價格連八個月調升。業者普遍表示，採購品和貨品的價格都高於11月，廠商也設法將成本負擔轉嫁客戶。

再中國大陸，財新／標普全球的數據顯示，2月製造業PMI從前月的51.5降至50.5，顯示擴張步調放緩， 也低於分析師預估的51.7，主要是新訂單及產量增速皆放緩，而且企業對成長潛力和貿易前景仍感憂慮，尤其是考量到即將上任美國總統的川普揚言對中國加徵高額關稅。

南韓12月製造業景氣陷入萎縮，PMI從50.6降至49.0，自8月以來第三次跌破景氣榮枯分界50，主要是產出連續第四個月萎縮，新訂單也減少。製造業者信心自2020年中以來首度轉為悲觀，因美國貿易政策和國內政治情勢存在不確定性。

東南亞地區的PMI從50.8略為下滑至50.7。泰國、菲律賓和印尼的製造業景氣都維持擴張，但製造大國越南則陷入萎縮，馬來西亞工廠景氣也進一步惡化。

標普全球市場財智經濟學家巴魯奇表示：「雖然2025年產出展望依然樂觀，但稍有消退。新訂單的成長依然溫和，大幅仰賴國內需求，疲軟的國際需求持續阻礙成長。」

亞洲整體數據顯示，需求大致來自內需，新訂單連十個月擴張、積壓訂單增加；然而，出口訂單已下滑超過兩年，顯示來自國外的需求持續減緩。