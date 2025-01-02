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宜蘭公告土地現值「地王」位於羅東夜市 每坪市價165萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣土地現值評議完成，今年「地王」位於羅東夜市轉角處，每坪市價至少165萬元，且已穩居23年的地王寶座。圖／縣府提供
宜蘭縣土地現值評議完成，今年「地王」位於羅東夜市轉角處，每坪市價至少165萬元，且已穩居23年的地王寶座。圖／縣府提供

宜蘭縣114年度公告土地現值評議完畢，今年土地現值比去年上漲約2.36%，眾所矚目的「地王」位於羅東夜市的民權路與公園路轉角，穩居23年寶座，屹立不搖，其公告土地現值每坪約149.5萬，換算成市價至少每坪165萬元；最低價的土地現值位於武荖坑、東澳間林班地，每坪地價約327元。

縣政府地政處表示，一般來說，土地現值約占市價90%，所以位於羅東夜市轉角處的這塊土地，市價保守估計每坪約165萬上下，目前經營夾娃娃和快拍的複合店。

地政處說，國道5號高速公路帶來雙北宜蘭一日生活圈的便利優勢，加上轄區持續推動各項公共工程及交通建設，宜蘭縣區域生活機能及交通路網便利性大致都有效提升，公共工程持續推動等因素，帶動新成屋建案銷售及中古屋市場交易行情，整體交易量與去年相比呈「價漲量增」趨勢。

114年公告土地現值作業期間（112年9月2日至113年9月1日），調查發現全縣土地一般正常交易價格，即市價比上一期上漲（2.11%），其中羅東鎮、宜蘭市、礁溪鄉因地理位置及交通條件本具優勢，生活機能完整，市區穩定發展，地價調幅約在2.2%左右。

五結鄉及三星鄉受到用地需求外溢趨勢影響，預售推案交易熱絡，地價調幅較高，約在2.4~2.5%之間；其餘5個平地鄉鎮地價調幅介於1.54~2.3%之間；大同鄉與南澳鄉2個原民地區則因交易量體變化不大，地價持平。

地政處長李先智表示，「公告土地現值」是在土地移轉時，作為核課土地增值稅的參考，若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響，114年1月1日公告土地現值公告後，民眾如需查詢公告土地現值，可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。

宜蘭縣土地現值評議完成，今年「地王」位於羅東夜市轉角處，每坪市價至少165萬元，且已穩居23年的地王寶座。圖／縣府提供
宜蘭縣土地現值評議完成，今年「地王」位於羅東夜市轉角處，每坪市價至少165萬元，且已穩居23年的地王寶座。圖／縣府提供

公共工程 宜蘭 羅東

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