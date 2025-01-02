去年商用不動產交易量1,480億元 今年產業需求、市場資金帶動望續熱

戴德梁行2日發布2024年商用不動產報告，第4季商用不動產市場交易總額237.7億元，延續自用型買盤熱潮的同時，投資型買家亦積極回歸，帶動多筆大型交易，全年交易金額達1,480億元，其中企業自用型交易占比高達 75%，成為市場主力。

觀察第4季商用不動產大型交易，全球人壽以25.9億元購入位於桃園市大園區之物流中心、中華郵政以總金額21.7億元取得新竹市雲智慧辦公大樓部分樓層，以及富邦一號不動產投資信託基金(REITs)以17.4億元購入新竹縣竹北市之廠辦大樓部分樓層，上述交易標的皆附帶長期租約，並由知名企業承租，租金收益穩定，正是吸引投資型買盤的關鍵。

戴德梁行指出，2024年商用不動產市場整體表現亮眼，企業自用型交易占比高達75%，成為市場主力。特別是半導體產業受益於AI應用浪潮，因擴廠需求強勁而加速購置現有科技廠房，推動全年廠房交易金額達742億元，占總交易額超過一半，創下歷史新高。

展望2025年，戴德梁行指出，受管制之台商匯回境外資金陸續解禁，加上保險業投資報酬率限制有望調降，將為商用不動產市場注入新的資金活水。而AI應用浪潮將持續推動半導體產業擴張，產業需求帶動自用型買方將持續鎖定高品質之現貨廠房；投資型買方資金充足，將聚焦於已有穩定租金收益之標的，例如倉儲物流等，伺機出手。

戴德梁行認為，台灣商用不動產市場受到產業需求與市場資金豐沛的雙引擎推動，2025年有望延續熱度，成為投資者與產業用戶不可忽視的重要領域。

辦公大樓方面，去年台北市A級辦公大樓市場在企業升級需求及金融保險業自用需求推動下，全年胃納量達36,700坪，創下五年來新高，第4季迎來元大金融廣場完工啟用，新增約13,000坪供給，並由元大集團全數自用，彰顯金融業對高品質辦公空間的渴求。

同時，西區與南京松江區新建大樓吸引原商圈企業升級遷入，分別使空置率下降2.9及3.8個百分點，有效去化市場存量，將全市平均空置率壓低至8.4%。全市租金維持穩定，平均每坪每月租金為2,800元，其中信義區仍以每坪3,470元位居首位。

戴德梁行指出，隨著企業對ESG標準的需求提升，舊市區中古辦公大樓逐漸失去競爭力，而新建大樓則因兼具地理位置優勢與現代化設施，成為租戶升級的首選。

展望2025年，戴德梁行指出，隨著更多舊市區新大樓落成，市場將進一步滿足企業升級需求，同時帶動租賃市場成，預期ESG標準與高效空間解決方案將成為未來競爭焦點，持續推動台北市A級辦公大樓市場向高品質、多元化方向發展。