戴德梁行：今年房市量再縮、買氣降 房價大幅下跌「一點機會都沒有」

戴德梁行今日發表2024年度房地產市場回顧及2025年展望，董事總經理顏炳立表示，今年市場推估是利率緩升、金流控管、土地降溫，房價則會緩修，預售屋市場的蛋白區會比蛋黃區更冷，成屋市場則會「打龍成蛇」，量再縮、買氣降，2025年的房地產市場是「最後的火車站」。

戴德梁行表示，在新青安的推波助瀾下，去年前11月的移轉棟數已經達到32.2萬棟，推估全年為34.5萬棟，較2023年成長不少，但這樣高棟數在今年會面臨很大的壓力。

戴德梁行指出，在銀行限貸令的壓力下，民眾貸不到款的情況嚴重，而政府打壓房價的動作並不會停，預測上半年不會放寬，因此預售屋市場會出現急凍，成屋市場的交易信心也會受影響，「不是價格問題，而是資金不夠」，因此今年的移轉棟數預測會在28萬棟左右，低於10年來的平均30萬棟，土地交易量則預測約1800億元左右。

顏炳立表示，去年市場完全就是炒作出來的結果，新青安提供資金，中央銀行只是控管，新青安造就了建築、代銷、裝潢等所有與房地產相關的行業，而現在工人缺工、原物料價格上漲、加上還有碳費要徵收，因此他仍強調，房價要大幅下跌是「一點機會都沒有」。

外界認為今年房市可能會「冰天雪地」，但顏炳立認為，買氣仍有，不會那麼嚴重，轉移棟數更不可能會低於2016年的24.5萬棟，房市目前雖大降溫，但不會泡沫化也不會崩，但有些蛋殼與更外圍區域，房價炒到與第一線蛋白區一樣，這樣的區域房價預期會下修；而蛋黃區需求仍強，房市依舊穩健、房價難降價。

顏炳立表示，蛋黃區產品，合理價少量成交，蛋白區商品合理價的成交時間會拉長，如果價格緩慢修正，成交時間會快一點，而2025年市場買氣只剩下「地段、環境、可及性」好的產品