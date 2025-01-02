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Klook：高雄靠演唱會觀光 成為全球新興旅遊目的地

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Klook未來旅遊樣貌趨勢論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能。圖／Klook提供
Klook未來旅遊樣貌趨勢論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能。圖／Klook提供

Klook日前舉辦「2024 未來旅遊樣貌趨勢」論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能，吸引更多海外旅客來台。論壇中同步揭曉了2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄憑藉其演唱會觀光的成功經驗與多元活動資源，成為台灣唯一入選的城市。觀光署副署長林信任表示，透過結合藝文活動與旅遊，台灣能躍升至文化觀光的國際舞台。

Klook指出，高雄近年來成功舉辦多場國際級演唱會，成為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一。Klook台灣總經理李雅寧表示，根據Klook亞太區旅遊脈動大調查，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型，高雄的多元活動資源與便捷基礎設施，讓其成為亞太地區旅遊市場的亮點。

Klook全球目的地夥伴關係資深總監鄭書恒進一步表示，高雄憑藉其國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度。未來Klook持續結合全球平台優勢，推出更多結合演唱會、城市文化與深度體驗的旅遊套裝方案，推動更多海外旅客來到高雄甚至是全台灣旅遊。

高雄市政府觀光局副局長劉秀英表示：「高雄不僅具備深厚的文化底蘊與完善的基礎設施，同時也是舉辦國際活動的理想地點。我們希望旅客不僅來高雄參與演唱會活動，更能融入當地文化，品嚐在地美食，享受結合音樂與城市風光的全方位旅遊體驗。」

透過完善的基礎建設、便利的交通網絡與創新的行銷策略，高雄已成為音樂迷與觀光客的首選目的地。「此次入選Klook全球新興旅遊目的地榜單，不僅是一項榮耀，更是我們不斷努力的成果與動力。」

林信任更指出，透過結合藝文活動與旅遊，台灣能躍升至文化觀光的國際舞台，向全球旅客展現獨特的文化底蘊與創新魅力；而運用調查與AI大數據交叉分析海外旅客行為，不僅能優化交通、住宿及行程規劃，更能提供精準且卓越的旅遊服務。以「Waves of Taiwan 3.0」品牌為例，其英文縮寫「WoW」象徵驚喜連連，期待透過科技加持，結合台灣豐富的觀光資源，為海外旅客帶來層層驚喜的旅遊體驗。

Klook 演唱會 觀光

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