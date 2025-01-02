全民等降價！12月買氣比疫情三級警戒慘 這區賣壓堪憂

住展雜誌發布最新北台灣新建案市調，12月買盤進入冬眠，追蹤指標建案每周平均來客組數為16組，平均成交組數每周0.8組，比起2021年6月COVID-19三級警戒的0.9組還少，顯見全民等降價，不降不進場。

不過，值得注意的是，儘管買盤冷清清，但供給卻踩不了剎車，12月北台灣預售推案量逾千億元，住展雜誌發言人陳炳辰指出，推測主要原因是諸多大案早早就規劃，接待中心、代銷成本皆已布局，因此不得不推。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，12月燈號連五綠，分數45.7分，較前兩個月微高，風向球六大構成項目呈現「二升、一平、三降」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，待售建案數、來客組數、成交組數分數下降，議價率持平，其中成交組數分數4.22分，為該指標的最底線，買氣相當冷淡。

追蹤建案中，僅台北市文山區，與新北市中和區、三重區、土城區的單一話題個案還有亮點，否則案場多為捕蚊狀態，如今需要預約看屋乃在於減省開銷不設置接待人員，與龍年上半年應接不暇的買氣所致人手不足，情形天差地遠。

沒人買房也讓新案去化困難，待售建案數愈來愈多，12月來到1073案，較前月增56案，是2024年5月以來新高，桃園市龜山區、大園區、觀音區等地熱門重劃區均傳房災，先前大舉推案未預見大暑之後必有大寒，樂極生悲。

不過，12月建商供給量不踩煞車，預售推案量逾千億元，破百億元指標案為新北市中和區資產活化案「大同新紀元」，50億元到100億元案量則有新北市林口區的「璽來登帝璽」，基隆市的「白天鵝安幔」，與桃園市的「力璞水御-耘山」、「丽左岸」、「勤樸大道」，還有逾十案為數十億元案量，堪比去年上半年熱潮，主因其實在於本來早先規畫，人算不如天算算不到年底回馬槍，接待中心、代銷成本皆已布局，大案更所費不貲，頭洗一半拖不下去，眼下只能祈禱市場盡速回溫。

新成屋在12月亦見量體，推出700多戶，創2022年6月以來高點，破百戶指標案都在新北市，為板橋區的「民生新埔」，與淡水區的「和光富邑」、「麗寶鐸藝」，硬著頭皮上場與預售案相同原由，不過預售市場後況難明，先建後售有助於建商成本控制、品牌名聲，還能以拖待變，或許將陸續傳出新成屋案走向。

議價率從2024年3月一路維持一成以內，房價顯然回不去，須注意當前價格不少內含裝潢，也算建商變相讓利，令實際成交價在一定水位，惟桃園市議價空間逼近一成，為北台灣各縣市最高，兼之待售案數走揚甚劇，賣賣雙方僵局拉鋸戰不言可喻，加上持續推案量多，賣壓格外堪憂。