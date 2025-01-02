「佳元蔥油餅舖」加盟未提供重要資訊 公平會開罰5萬

公平會日前委員會議決議通過，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，未於締結預備加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」、「授權加盟店使用商標權等智慧財產權之權利名稱、使用範圍與各項限制條件」等7項加盟重要資訊給有意加盟者審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，加盟總部招募加盟時，其為加盟資訊提供者，屬於資訊優勢的一方，應在簽約前充分揭露各項加盟重要資訊供有意加盟者評估、想清楚後再決定是否要加入，方足以衡平雙方地位，而加盟總部提供重要資訊應有憑有據，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體Line等多元方式，提供給有意加盟者進行瞭解評估。

公平會表示，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，僅以口述說明，沒有以紙本或電子媒介等方式充分提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」、「加盟營運期間之購買商品、原物料費用」、「授權加盟店使用商標權等智慧財產權之權利名稱、使用範圍與各項限制條件」、「經營協助及訓練指導之內容與方式」、「加盟店所在營業區域設置同一加盟體系之經營方案或預定計畫」、「加盟存續期間，商品或原物料須向加盟業主購買、須購買指定之品牌及規格」及「加盟契約變更、終止及解除之條件及處理方式」等7項加盟重要資訊給有意加盟者審閱。

公平會指出，佳元蔥油餅舖於招募加盟過程，未充分且完整提供前述7項加盟重要資訊，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少該加盟者可加入其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會開罰5萬元。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。