快訊

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

「佳元蔥油餅舖」加盟未提供重要資訊 公平會開罰5萬

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會決議通過，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，未於締結預備加盟經營關係前，提供完整加盟資訊，因此開罰。圖為蔥油餅示意圖。 圖/聯合報系資料照片
公平會決議通過，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，未於締結預備加盟經營關係前，提供完整加盟資訊，因此開罰。圖為蔥油餅示意圖。 圖/聯合報系資料照片

公平會日前委員會議決議通過，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，未於締結預備加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」、「授權加盟店使用商標權等智慧財產權之權利名稱、使用範圍與各項限制條件」等7項加盟重要資訊給有意加盟者審閱，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，加盟總部招募加盟時，其為加盟資訊提供者，屬於資訊優勢的一方，應在簽約前充分揭露各項加盟重要資訊供有意加盟者評估、想清楚後再決定是否要加入，方足以衡平雙方地位，而加盟總部提供重要資訊應有憑有據，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體Line等多元方式，提供給有意加盟者進行瞭解評估。

公平會表示，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，僅以口述說明，沒有以紙本或電子媒介等方式充分提供「開始營運前之購買商品、原物料費用」、「加盟營運期間之購買商品、原物料費用」、「授權加盟店使用商標權等智慧財產權之權利名稱、使用範圍與各項限制條件」、「經營協助及訓練指導之內容與方式」、「加盟店所在營業區域設置同一加盟體系之經營方案或預定計畫」、「加盟存續期間，商品或原物料須向加盟業主購買、須購買指定之品牌及規格」及「加盟契約變更、終止及解除之條件及處理方式」等7項加盟重要資訊給有意加盟者審閱。

公平會指出，佳元蔥油餅舖於招募加盟過程，未充分且完整提供前述7項加盟重要資訊，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少該加盟者可加入其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會開罰5萬元。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。

公平會 原物料 智慧財產權

延伸閱讀

80歲以上等長者免巴氏量表 侯友宜樂觀其成盼好好落實

跨年夜外食注意 食品稽查：春水堂、涮乃葉食安亮紅燈

80歲免評巴式量表可聘外籍看護修法通過 勞動部：深感遺憾

全聯併大潤發被發現黑箱作業 公平會委員還原始末

相關新聞

瘋買的一年！2024土地交易狂增1.3倍、史上第四

戴德梁行發布最新統計，2024全年土地交易量達2,632億元，比2023年1,129億，多了1.3倍，創史上第四高，僅次...

「佳元蔥油餅舖」加盟未提供重要資訊 公平會開罰5萬

公平會日前委員會議決議通過，佳元蔥油餅舖於招募「佳元蔥油餅舖」品牌加盟過程，未於締結預備加盟經營關係前，充分且完整提供「...

迎接2025年 iOPEN Mall三大無痛開店優惠加碼續開

迎接2025年，統一超7-ELEVEN iOPEN Mall持續加碼提供零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠...

全民等降價？住展：預售進入冬眠、這幾區尤慘

住展雜誌公布最新預售市調指出，12月買盤進入冬眠，追蹤指標建案每周平均來客組數為16組，平均成交組數每周是0.8組，比起...

中華車 MG 鏈國產化成形 國內零組件大廠正新、六和、友聯等都入列

裕隆集團旗下中華車（2204）國產化緊鑼密鼓進行中，因應政策要求，中華車組建國內業者擔綱MG供應鏈已逐步成形，國內汽車零組件大廠包括正新輪胎、六和機械、友聯車材等都已初步取得中華車旗下MG訂單。

魏豪志接任台中市不動產開發公會「新世代委員會」會長

台中市不動產開發公會旗下由建商二代組成的「新世代委員會」，完成第12屆會長交接，由嘉磐建設執行長魏豪志接任會長。魏豪志上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。