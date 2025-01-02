瘋買的一年！2024土地交易狂增1.3倍、史上第四

戴德梁行發布最新統計，2024全年土地交易量達2,632億元，比2023年1,129億，多了1.3倍，創史上第四高，僅次於央行升息前於2019到2021年創下年均量突破3,000億的黃金三年。

戴德梁行表示，2024土地突破性成長，發生在第3季，包括臺灣人壽及達麗（6177）/海悅（2348）/彥文合資、新美齊（2442）、興富發（2542）、亞昕（5213）、遠雄（5522）等5家建商鉅額土地交易，一舉將單季交易量衝破千億大關，也讓2024土地交易金額大增。

觀察2024年十大土地交易，其中2筆屬於產業用地，分別由壽險背景的臺灣人壽及台新人壽取得，另外8筆屬於住商類土地，皆由建商取得。

戴德梁行分析，壽險業自2022年起受央行升息連續墊高金管會要求的最低投報率，但該投報率與投資市場間始終存在顯著落差的影響下，一直買不到現貨，於是從2024年產生了購地自建、自創商用不動產長期收益的投資轉念，並看準未來的物流商機，因此造就了兩筆鄰近桃園機場的產業用地交易。

過了2021年的購地高峰期後，2022年起歷經央行升息降溫房市的影響，連續兩年的土地交易量都處在價穩量縮的低谷期。但隨著建商搭上新青安政策的便車順勢激起購屋熱潮，及國內經濟景氣帶動市場資金投入房市的效應，建商重啟住商類土地存貨需求。

戴德梁行表示，儘管後續土地限貸令壓抑了建商的購地能力與動力，但地價表現卻毫無下跌跡象。去年寶輝建設以每坪388萬的價格取得台中七期「歐風商旅」現址的新六土地，永碩投資在高雄以每坪315萬的單價取得南和興產位於中央公園對側的商五土地，都創下台中及高雄的歷史新高。

2025年公告土地現值已發布，呈現六都齊漲之局面，六都中平均漲幅最低是臺中市的3.69%，平均漲幅最高則是高達6.34%的桃園市，全台多數行政區亦呈現上漲的格局。

展望2025年，戴德梁行預測工業土地在臺灣AI科技產業傲視全球的優勢帶動下，全年需求仍將穩定成長，住商類土地則仍處在限貸令的陰影下，預估上半年政策並無鬆綁跡象，連帶預售推案將急凍，建商將暫停土地進貨。

對於地方政府之容積移轉政策即將轉為繳納容積代金的地區，預期將產生先搶建照、暫停開工，必要時展延建照的保守策略。

以歷年土地平均交易量約2,000億元的十年均線而言，戴德梁行估計，2025全年的土地交易量將萎縮為1,800億元，建物買賣移轉棟數亦將受銀行融資政策影響而大幅縮減，預估將由2024年的34.5萬棟縮減至28萬棟左右。