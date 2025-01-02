迎接2025年 iOPEN Mall三大無痛開店優惠加碼續開

迎接2025年，統一超7-ELEVEN iOPEN Mall持續加碼提供零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠，為中小企業、小賣家新年開源節流、業績開紅盤助力。統一超表示，去年iOPEN Mall平台進駐賣家數、全年營業額皆快速成長超過50%，上百位創業家營業額突破百萬元，其中更誕生出5位千萬級大頭家，

統一超表示，助攻農曆新年商機，iOPEN Mall即日起至2月5日止推出「Hello!金蛇年」活動，串聯超過7000個7-ELEVEN門市寄取貨據點，為創業者新年開店更省時、省力，加速賺進新一桶金。

根據經濟部最新「2024年中小企業白皮書」顯示，全台中小企業家數在2023年突破167.4萬家，創歷年新高，銷售金額超過28兆元。而各地方政府持續積極培育中小企業擴大數位轉型，過程中因中小企業少資金、缺客源、無經驗等痛點，數位轉型備受挑戰。

統一超表示，7-ELEVEN自2023年推出的全新開店服務平台-iOPEN Mall，串聯集團通路、物流優勢，提供消費客源、行銷資源、寄取貨服務，經營1年半載至今服務賣家數倍增達7萬家、協助上架商品數突破500萬個。2024年更協助賣家串聯7-ELEVEN特定商圈門市推動「社群團購」服務、擴大銷售機會。2025年持續以零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠，官網與APP服務持續並行，大幅提升經營者營運的彈性與便利性。

統一超也說，iOPEN Mall首度解析2024年平台熱搜關鍵字，前五大熱搜排行關鍵字分別為IP盲盒、露營、3C電玩、排隊美食、棒球周邊，相關熱搜關鍵字明顯倍增，顯見消費者愈來愈重視生活娛樂，許多敏銳商機嗅覺的微型創業家也因iOPEN Mall開店操作簡單、商品上架即時、金物流管理、寄取件服務據點多、24小時隨時隨地都可經營等優勢，觀察超過50%的使用者選擇斜槓加入、開啟人生第二事業。