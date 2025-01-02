全民等降價？住展：預售進入冬眠、這幾區尤慘

住展雜誌公布最新預售市調指出，12月買盤進入冬眠，追蹤指標建案每周平均來客組數為16組，平均成交組數每周是0.8組，比起2021年6月新冠肺炎三級警戒的0.9組還少，顯示全民等降價，不降不進場。

追蹤建案中，僅台北市文山區，與新北市中和區、三重區、土城區的單一話題個案還有亮點，其他案場多為捕蚊狀態，現在採預約看屋，目的多在減少開銷不設置接待人員，與去年上半年應接不暇情形天差地遠。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，沒人買房也讓新案去化困難，待售建案數愈來愈多，12月來到1073案，再比前月增56案，是2024年5月以來新高。

桃園市尤其嚴重，龜山、大園、觀音等地熱門重劃區均傳房災，先前大舉推案未預見大暑之後必有大寒，樂極生悲。

不過，12月的建商供給量似乎越挫越勇，預售推案量重磅登場超過千億元，破百億元指標案為千呼萬喚始出來的新北市中和區資產活化案「大同新紀元」。

50至百億元案量則有新北市林口區的「璽來登帝璽」，基隆市的「白天鵝安幔」，與桃園市的「力璞水御-耘山」、「丽左岸」、「勤樸大道」，還有逾十案為數十億元案量，堪比去年上半年熱潮。

陳炳辰表示，主因在於本來早先規畫，人算不如天算算不到年底回馬槍，接待中心、代銷成本皆已布局，大案更所費不貲，頭洗一半拖不下去，眼下只能祈禱市場盡速回溫。

議價率從2024年3月一路維持一成以內，不過當前價格不少內含裝潢，也算建商變相讓利，令實際成交價在一定水位。惟桃園市議價空間逼近一成，為北台灣各縣市最高， 由於持續推案量多，賣壓堪憂。