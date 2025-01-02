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魏豪志接任台中市不動產開發公會「新世代委員會」會長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市不動產開發公會榮譽理事長魏嘉銘(左)為接任會長的兒子魏豪志(右)加油打氣。記者宋健生/攝影
台中市不動產開發公會榮譽理事長魏嘉銘(左)為接任會長的兒子魏豪志(右)加油打氣。記者宋健生/攝影

台中市不動產開發公會旗下由建商二代組成的「新世代委員會」，完成第12屆會長交接，由嘉磐建設執行長魏豪志接任會長。魏豪志上任後提出「十二新象，重構視界」為年度主題，以創新與傳承為基石，為新世代委員會開啟嶄新的里程碑。

交接典禮現場熱鬧非凡，包括立法院副院長江啟臣、台中市不動產開發公會榮譽理事長魏嘉銘、邱崇喆、台中市不動產開發公會理事長林正雄、副理事長栩安開發董事長張正岳、世界不動產聯盟臺灣分會暨中華民國不動產協進會理事長張麗莉等人都到場共襄盛舉。

新世代委員會自成立以來，歷經12年的發展，從最初的20多位會員，成長至今已突破百位，成為建商二代的重要舞台。

魏豪志指出，每一位歷任會長都為委員會奠定堅實的基礎，讓大家今日能站在這個高度。未來，面對快速變化的全球環境，新世代需要更積極地探索國際趨勢，深化與國內外建築業界的合作，為會員帶來更多價值與成長機會。

魏豪志以「成功來自前瞻布局與謹慎準備」為理念，為2025規劃了一系列豐富的活動，將邀請產官學界先進擔綱大師講座主講者，如勤美集團董事長林廷芳、富邦投顧董事長陳奕光、十邑設計大師王勝正、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德等人，讓會員們透過業內外不同產業權威的經驗分享，期望能用更不同的角度去思考建築本質與跨領域整合。

魏豪志對未來滿懷信心，強調：「做到令人感動，比令人稱讚更重要。」在他看來，新世代委員會的使命，不僅是凝聚建商二代的力量，更是為會員打造一個跨世代、跨領域的交流平台。

展望未來，魏豪志將積極促進新竹、彰化、台南、大高雄等建築新世代委員會之間的合作，推動共學、共進、共好的全新篇章，讓新世代委員會在快速變化的世界中持續發光發熱。

魏豪志最後表示：「新世代的責任，是為下一個世代鋪路，而這條路的每一步，必須踏實且充滿信念。」

新世代委員會由第11屆會長邵宜斌(左2)交棒給第12屆會長魏豪志(右3)。記者宋健生/攝影
新世代委員會由第11屆會長邵宜斌(左2)交棒給第12屆會長魏豪志(右3)。記者宋健生/攝影

建商 董事長

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