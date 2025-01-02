三顧全台唯一iPSC儲存服務 下一步推外泌體保養品

再生醫療業者三顧公司（3224）近年來投入先進細胞治療產業有新進展，該公司執行長楊瀅臻表示，三顧國內首創的iPSC（誘導性多功能幹細胞）儲存平台自去年推出後，合作院所數量已達58家，隨著新的一年到來，三顧的iPSC儲存客戶目標將翻倍至數百人，並要進一步推出iPSC外泌體保養品，進軍個人化保養品市場。

此外，衛福部去年6月立法院三讀通過的「再生醫療雙法」，其施行細則傳出將在今年第1季預告，並有機會在上半年正式實施。為配合新法上路，包括三顧、與台寶生醫兩公司的細胞製造場都已通過PIC/S GMP認證，兩公司已陸續接到海外公司CDMO訂單。

三顧去年11月營收1.21億元，年增21.39%，前11月營收13億元，年減4.67%，該公司在櫃買市場仍掛電子通路業，營收來源以電子業為大宗，但近年來三顧跨足再生醫療領域有成，生醫事業群去年第3季營收較去年同期成長高達228%，累計前三季年增率達143%，目標今年生醫事業將可轉虧為盈。

三顧公司透過關係企業樂迦再生於去年7月取得日本iPS Academia Japan的iPSC技術全球商業用途授權，成為台灣首家取得iPSC授權的公司。iPSC是日本京都大學教授山中伸彌發展的再生醫療新技術，這項技術並讓山中伸彌獲得了2012年諾貝爾生醫獎。

楊瀅臻表示，自去年11月起三顧正式推出國內首創的iPSC儲存服務，並邀請知名藝人昆凌擔任推廣大使，她說明，iPSC儲存服務在日本、韓國及其他歐美國家已有先例，但是多數以公捐方式成立儲存庫，三顧公司與另一家日本企業並列為全世界唯二的iPSC儲存公司。

三顧公司表示，iPSC儲存服務不僅可普及於一般大眾，還可延伸至多元應用，包括藥物篩選平台、個人化精準細胞治療種子、個人化iPSC外泌體美妝產品代工等，更有機會擴展為個人化家族健康細胞庫，極具發展潛力。自2024年至今，三顧的iPSC儲存服務已吸引近百位客戶，目標今年要再拚數百位民眾加入儲存服務。

隨著iPSC儲存服務的推出，三顧去年新增了43家iPSC儲存服務合作診所，通路布局已從細胞治療這一廣泛的應用領域拓展至家族健康iPSC儲存服務。