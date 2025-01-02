未來美東罷工 東西港口可能一起塞
美東碼頭罷工壓力爆表，業內分析，農曆年前提前在元月就到來，去年12月下旬及今年元月的貨量都比原預高，大陸上海主要碼頭也因為貨量一夕爆量出現塞港，未來美東罷工，恐出現東、西方港口一起塞的困境。
國內的物流業者分析，美國東部和墨西哥灣共有36個港口，每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，根據專業機構估計，ILA為期一天的罷工導致的貨櫃積壓需要5天以上才能清理完畢。
如果罷工持續兩周，推估積壓貨物最少要到2025年第1季結束才能處理完成。
陽明指出，考量北美線的各種漲價都需要提前先報備，陽明因應未來市場可能出現罷工的變動已經提出申請，美東碼頭如果自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言