未來美東罷工 東西港口可能一起塞

美東碼頭罷工壓力爆表，業內分析，農曆年前提前在元月就到來，去年12月下旬及今年元月的貨量都比原預高，大陸上海主要碼頭也因為貨量一夕爆量出現塞港，未來美東罷工，恐出現東、西方港口一起塞的困境。

國內的物流業者分析，美國東部和墨西哥灣共有36個港口，每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，根據專業機構估計，ILA為期一天的罷工導致的貨櫃積壓需要5天以上才能清理完畢。

如果罷工持續兩周，推估積壓貨物最少要到2025年第1季結束才能處理完成。

陽明指出，考量北美線的各種漲價都需要提前先報備，陽明因應未來市場可能出現罷工的變動已經提出申請，美東碼頭如果自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費。