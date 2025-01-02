航運巨擘馬士基 促客戶出清貨櫃

經濟日報／ 編譯任中原、記者黃淑惠／綜合報導

航運巨擘馬士基（Maersk）已敦促客戶，在美國東岸與墨西哥灣碼頭工人及雇主間勞資協議期限於2025年元月15日到期前，將放置在美國東岸與墨灣區的貨櫃出清，以防範潛在的罷工行動導致缺櫃問題。

對此，國內貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）也開始審慎因應，針對可能發生罷工已擬定各項調整船舶航速與靠泊計劃，降低萬一罷工的各種影響。

根據彭博資訊與路透報導，馬士基在2024年12月31日通知客戶，代表勞方的美國國際碼頭工人工會（ILA）與資方美國海事聯盟（USMX），目前的臨時協議將在元月15日到期，「如果屆時雙方無法達成協議，所有沿岸各港口都可能於16日罷工。然而從我們上一次（12月19日）發出通告迄今，談判一直沒有新的發展」。

碼頭 罷工 美國

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