美東碼頭罷工壓力爆表 貨櫃三雄元月運價又漲

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海將迎史上第二旺的元月行情，全球四大航線目前運價較去年首季高出最少三成以上。隨美東碼頭罷工壓力爆表，全球貨量開始向美西大遷移，元月運價將再漲一波，且漲幅還在持續擴大中。

目前的運價基期都高於去年同期水準，隨著2025年元月的運價已再度喊漲，加上不少航商已開始調整航線往美西，若美東再度罷工，預計缺櫃、塞港的情況不僅會重演，且可能擴大。

法人推估，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）2025年首季營運可期，有望維持2024年第4季的旺季水準。

如果美東罷工，市場貨量、運價變動激烈，首季獲利上衝的力道將加大。

2025年貨櫃輪元月運價變化

根據上海航交所2024年12月底的貨櫃運價指數（SCFI）及運價表現計算，2024年全年的運價較現在價格全面走揚，SCFI貨櫃輪運價指數上漲39%，四大主要航線當中，兩大北美線表現最突出、飆漲70%。

如果以目前運價跟2024年第1季相比，遠東-美西及美東每40呎櫃漲幅分別為34%、36%；遠東到歐洲每20呎櫃漲幅達48%，遠東到地中海漲幅為25%。

且北美線的運價元月已經喊漲，北美線如順利調漲成功，第1季的漲幅還會再擴大。

法人分析，過去投資機構會把貨櫃輪視為「景氣循環股」，貨櫃輪2020年上演運價飆漲的驚奇行情後，走了兩年多的多頭行情，市場對於貨櫃輪的看法也逐漸改觀；紅海危機後，2024年再度進入多頭行情，全年運價一路走高，即便第4季獲利都還沒有正式結算，長榮、陽明已大方發年終獎金，長榮平均20個月，陽明上看12個月，這數字還不包含高額的員工分紅，由兩家的年終獎金不難推測，去年第4季狀況相當好。

隨美東碼頭罷工揮之不去，2025年元月貨櫃運價已經全面喊漲，各家漲幅不同，平均遠東-美西再漲1,500美元，漲幅達三成，遠東-美東加價1,000元，漲幅達15%。

航運業界不諱言的表示，元月15日美東碼頭談判，又是影響貨櫃輪的另一個重要關鍵，美東碼頭各種供應鏈成本攀升，再加上臨時性的事件結果很難預估，全球供應鏈都陷入緊張。