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三顧進軍外泌體保養品

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
三顧公司小檔案
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再生醫療業者三顧公司近年來投入先進細胞治療產業有新進展，三顧執行長楊瀅臻表示，國內首創的iPSC（誘導性多功能幹細胞）儲存平台自去年推出後，合作院所數量已達58家，今年預計iPSC儲存客戶將翻倍達到數百人，三顧並進一步推出iPSC外泌體保養品，進軍個人化保養品市場。

衛福部去年6月立法院三讀通過的「再生醫療雙法」，預計在今年第1季預告施行細則，上半年正式實施。為配合新法上路，包括三顧、與台寶生醫兩公司的細胞製造場都已通過PIC/S GMP認證，兩公司已陸續接到海外公司CDMO訂單。

三顧去年11月營收1.21億元，年增21.39%，前11月營收13億元，年減4.67%，該公司在櫃買市場仍掛電子通路業，營收來源以電子業為大宗，但近年來三顧跨足再生醫療領域有成，生醫事業群去年第3季營收較去年同期成長高達228%，累計前三季年增率達143%，目標今年生醫事業將可虧轉盈。

三顧透過關係企業樂迦再生於去年7月取得日本iPS Academia Japan的iPSC技術全球商業用途授權，成為台灣首家取得iPSC授權的公司。iPSC是日本京都大學教授山中伸彌發展的再生醫療新技術，此技術讓山中伸彌獲得了2012年諾貝爾生醫獎。

日本 營收

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