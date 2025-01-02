國際新興品牌鞋廠積極向台鏈下單 百和興業緊牽四大客戶

國際新興品牌鞋廠為搶奪市占積極向台廠供應鏈下單，百和興業（8404）正是這場市占爭奪戰的受惠者之一。

百和興業被看好的主要原因，就在經編網布出貨持續擴大。2024年前11月營收年增47%，創歷史新高，四大合作客戶On Running、Adidas、asics、HOKA等占經編網布七成訂單。

儘管台灣的製鞋產業出口不再占據顯著地位，但隨著製鞋廠商外移，已經在中國大陸、東南亞等海外市場，建立規模更大且更具有競爭力的製鞋版圖。業界表示，台灣製鞋產業擁有高度整合能力與完整供應鏈系統，加上近幾年加速布局東南亞，分散風險，是獲得這些新興鞋廠青睞的主要原因。

以百和興業為例，不僅是知名運動品牌Nike、Reebok、NB等知名球鞋品牌供應商，更切入UA、On Running、HOKA、asics等潮鞋供應鏈，為營收獲利挹注動能。

百和興業主要產品涵蓋成衣、鞋類、醫療及運動用品的黏扣帶、織帶（鞋帶）、鬆緊帶、緹花網布等。生產基地主要分布在中國無錫、廣東東莞及越南百宏，隨著中國製鞋及成衣產能逐漸轉移到東南亞，百和興業也開始將生產重心向越南轉移。並且公司已逐步擴展3C相關產品業務，主要產品包括智慧型手表表帶、頭戴式VR裝置等。

另外，百和興業在中國大陸及越南擁有許多專利，包括發明專利已領證84件、新型專利已領證111件，設計專利已領證11件等，都是公司築高競爭門檻、提升營運利基的利器。