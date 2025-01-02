全球五大鞋廠 擴大對台釋單…寶成、來億等添利多

Nike營運進入調整期，其他各大鞋廠伺機坐大，拉攏台灣供應鏈大搶全球市占。市調顯示，全球前五大鞋廠包括Nike、Adidas、On Running、HOKA、asics近期都積極向台廠下單，為持續升溫的市場需求做準備。

目前已知，除了確認訂單平均在三到四個月之外，預告訂單的預告期也明顯拉長，能見度依品牌不同，平均比半年前要多出一個季度到二個季度不等，顯示產業景氣復甦方向明確。因應景氣復甦，包括寶成（9904）、來億、豐泰（9910）、鈺齊（9802）、百和（9938）、百和興業（8404）等大廠，也加速擴大東南亞等海外產能布局，今年可望迎來新一波訂單大潮。

台製鞋廠2025年展望

而據最新品牌調查，也發現市場開始洗牌，包括Adidas、HOKA、On Running及asics等品牌呈現雙位數成長，消費者對於品牌忠誠度降低，對創新鞋款、材質等接受度提高，帶動新興品牌搶占傳統運動品牌市占，未來幾年亦將享有較高成長幅度。

Nike因營運策略使銷售不如預期，儘管在跑鞋、足球鞋的銷售表現優異，但在經典籃球鞋款方面嚴重衰退，霸主地位也受到動搖。至於Adidas推出Samba、Campus等新系列，帶動銷售改善，前三大熱銷鞋款皆為Adidas鞋款。

On Running、HOKA等新跑鞋品牌，由於結合時尚、休閒、聯名款，或是越野等機能性訴求，對於傳統運動鞋大牌來說產生壓力。以鈺齊為例，去年初On Running原為前十大品牌客戶，但到了年底，已快速擠進前三大。

事實上，鞋類相關供應鏈自去年下半年以來，營收大多轉為年增，復甦強度取決主要客戶品牌，以Adidas、HOKA、On Running為主的供應鏈，如來億、百和興業等，都有雙位數增長；志強則是受惠足球賽事帶動成長強勁。

因應Adidas訂單暢旺，來億董事會剛通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。寶成印度投入新台幣80餘億元設廠計畫，今年農曆年後啟動建廠，鞋材大廠百和也規劃在印度設廠。

豐泰越南平順省南河小工業區及印度第三工業區新廠，將規劃生產非Nike鞋款；印尼新廠也已完工，今年可貢獻營收。志強印尼新廠今年上半年完工投產，主要生產Brooks跑鞋，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。