連鎖效應／解讀2025服務業十大趨勢

經營從來不是以成本看未來，而是以價值看未來。

2025充滿著不確定的挑戰，就已知而言，壞消息是超高齡、少龍子和高成本走勢不變；好消息是AI化、機器人和環保永續深化融入，映襯著這個正反價值並存的年代。

什麼是「正反價值並存」？消費者既個眾化又從眾，反映在市場上，就是消費升級與消費降級並存，饗A Joy一客自助餐突破4,000元天花板，而250店連鎖的悟饕池上飯包99元國民飯盒也持續熱銷。

一方面緊控成本，另一方面又必須跟顧客溝通價值、理念，平價消費也必須給顧客驕傲上門的理由，才能真正為企業創收。

迎接2025，商業服務業十大趨勢，一起來解讀：

一、長期缺工啟動組織裂變

委外不僅是創新的動能，更是不得不的選項，除將非核心的組織功能外包，協同外腦組建核心漸成常態。

二、消費不僅升級也在降級

平均客單價持續穩增，給人消費升級的假象，消費的天花板與樓地板正被拉開，商品組合價格區間也必須更加開闊才是。

三、AI無所不在也無所不能

人機合工不再是黑色笑話，而是職場的現在進行式，AI客服，AI助理、AI副店長等，一一走馬上任。

四、保健品低齡化的價值轉變

唯有美食不可辜負，保健品不再單純訴求健康，木村拓哉大啖美食的畫面，保健品的暗黑勢力興起。

五、理財經濟當道消費即理財

黃金魅力無法擋，2024網購前s 十名商品中，金條就占兩名，黃金熱度燒進2025，行銷也不免要和金沾點邊。

六、超高齡社會的樂齡商機

樂齡商機一直都在，訴求的對象也從子女移向樂齡族，不僅美食、住宿與旅行，就連居家裝潢也都要樂齡友善。

七、爆紅熱潮影音化的浮世繪

從黑悟空到魷魚遊戲2，如絢爛煙火劃過夜空，短影音孵育視覺化世代，超現實視覺效果取代傳統審美。

八、真人服務漸成稀有資源

生育率連九降龍子也難起色，若以2050反推今日，我們必須更珍惜「真人服務」，未來真人服務必將成為計費項目。

九、顧客數據驅動重複消費習慣

商業服務業真正的經營價值是「顧客資料庫」，過去我們可以不知道顧客是誰，但是在未來企業沒有這項特權。

十、無體驗販賣房租占比降低

在餐飲等剛需之外，店舖存在的價值持續遞減中，便利、玩樂或休閒，找到顧客上門的理由殊為不易，若只是陳列銷售，房租占營收比例勢將下降。

改變是必然，及早接受變化，才能因應變化掌握商機，謹記：所有的改變都蘊藏了藏寶圖。

商業的挑戰不限於2025，而在於新世代的消費不同以往，以超前的眼界部署今日，或可看到飛躍時代的嶄新未來。