瑪格麗特談品牌與領導／先和自己對話 再談計畫

「我要用兩個月研究一個產業，然後做一個YouTube，建立我的粉絲，等到某一個程度以後，我就可以拿這個粉絲群跟廠商來談條件。」坐在我對面這個年輕的小老闆講得意氣風發、神采飛揚，滿臉的笑容，看來應該是想很久了，非常有信心。

我笑笑地問他，「很好啊，然後呢？」「我如果可以和他們談到很好的條件，那我就可以慢慢地移轉我的行業」，我說「很好啊，然後呢？」他說就這樣啊，我說「如果你都已經想得不錯了，那你有什麼問題呢？」

「有啊，我想知道，我這樣的想法有沒有哪裡有問題？」換我楞在一邊，這不是繞口令嗎？現在的年輕人也太聰明了。

「為什麼你覺得用兩個月你就能夠了解一個產業？為什麼你覺得找到一個對的產業你就可以很快做得很好，並且吸引到很多人？你過去有這樣的成功經驗嗎？這個信心是哪裡來的？」我很好奇地問著。

「可以吸引到很多人是因為我以前有做過啊，而且我覺得我還滿有魅力的」，看著這個年輕人這麼有信心，我也跟著開心了起來。

「那你覺得你最大的風險在哪裡？」我笑笑地問，「最大的風險？我沒想過耶」，他開始有點遲疑，「那如果你進入新的產業，做了兩年，都沒有累積到一定的粉絲或成績，你的下一步是什麼？」

他慢慢地低下頭，「沒有耶，沒想過耶」，我嘆了一口氣，「你這麼有把握做出成績，為什麼你不在你現在的行業做，要去做新的產業，而你對新的產業比對你在現有的產業更有信心。」

看他眉頭愈來愈緊，頭愈來愈低，支支吾吾了很久，過了快40分鐘來回，終於了解了，他在現有的產業有一些法律糾紛，「這個糾紛結束了嗎？」「已經結束，也和解了。」「那就好啦，你擔心什麼？」

原來他擔心在現有的產業如果做得太好，引起競爭者的注意，揭發他有案底，那他的努力不就白費了…。

「照你這樣講，有進監獄的人或者被判過緩刑的人都不能在社會上走動了嗎？人又不是神，每個人都不完美，如果犯過錯就永不得翻身，他們什麼事都不能做的話，這世界上應該會少掉一半以上的人吧。」我很認真地看著他。

「犯了錯，法律已經判了緩刑，而且大家也和解，那就沒有什麼問題，為什麼你還要擔心呢？」他看著我，重重地點了點頭說，「這件事情一直卡著我，心裡感覺有個陰影。但我現在了解了，會回去好好規劃自己的下一步。」

「先不用做規劃，或任何計畫，你要先和自己對話」，看他沮喪的樣子，自己也挺難過的，這麼年輕有衝勁的人，想了想，還是跟他說：「你是打不贏自己的影子的，除非你自己先跟自己和解，否則就算全世界都跟你和解，你也不會原諒你自己；如果你自己這一關過不去，你在全世界任何一個地方，隨時都會卡關的，若你不讓你的心魔消失，你是沒辦法跟影子打仗的，你打不贏它。除非你讓自己永遠見不到光，才有可能甩開影子。」

「定義問題」真的太重要了，很多的時候，問題其實不在問題的那個層次，甚至根本不是問題；那只是個「事件」，那只是個「情境」，但當你把它當成問題的時候，那個問題就在你的想像中不斷地擴大，在擴大的過程裡面，最後籠罩你整個身心靈，讓你動彈不得。

「做再多的計畫，還不如跟自己好好對話；找個地方靜下來，寫下來，看哪一個地方你覺得過意不去，讓自己從第三者的角度來看這樣的人，什麼樣的情況你會接受他」。

當你跟你自己和解的那一刻，也就是你即將起飛的時刻。