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企業展望2025營運狀況 職場代表字前三名：穩、順、升

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

過完了元旦跨年，接下來就要準備迎接農曆春節的到來，若回顧去年公司營運狀況，2024年的「資方代表字」前五名依序是：「缺」(34.7%)、「變」(33.6%)、「急」(32.5%)，以及「憂」(31.2%)、「無」(29.4%)。

其餘六到十名的代表字，又分別為：「忍」(25.2%)、「撐」(23.7%)、「累」(22.1%)，以及「遠」(18.8%)、「等」(17.7%)。

展望2025年營運狀況，2025年企業的「職場代表字」在可複選狀況下，前五名依序為：「穩」(50.3%)、「順」(49.2%)、「升」(48.1%)，以及「創」(35.5%)、「滿」(34.2%)。

至於六到十名的期望代表字，又分別有：「讚」(30.2%)、「富」(29.1%)、「翻」(27.6%)，以及「實」(23.8%)、「發」(22.5%)。

同時回顧過去2024年，覺得在職場生活中，自己整年的表現最像十二生肖裡的哪種動物？在可複選情況下，此次調查發現，高達四成自認，在2024年最像是「牛」：刻苦耐勞，腳踏實地；還有30.3%自認最像「雞」：勤奮不懈，全心工作；甚至有25.1%自認最像「蛇」：內斂沉穩，能屈能伸。

另外也有20.1%自認像「羊」：溫順樸實，廣結善緣；以及18.7%自認像「鼠」：順應時勢，靈活應變。

展望2025年職場表現，在可複選情況下，就有三成四期許自己，能像「龍」：意氣風發，平步青雲；或是33.1%期許像「兔」：聰明謹慎，越跳越高；或是32.3%期許像「豬」：無憂無慮，享受生活。

除此之外，也有31%希望自己像「馬」：無拘無束，得心應手；以及26.7%希望像「虎」：積極挑戰，走路有風。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀資方心聲，企業在解封兩年後，卻持續面臨「缺」工問題，嚴重影響營運；而展望蛇年，資方期盼業績能「穩」步上揚。

上述「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」，是由yes123求職網於2024年12月5日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,392份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於「企業」部分，有效問卷共1,096份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

代表字 職場

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