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美東碼頭罷工壓力爆表 貨櫃三雄嚴陣以待

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
美東碼頭罷工壓力爆表，馬士基已敦促客戶在2025年元月15日將從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，預防屆時罷工而無法出貨。 圖／聯合報系資料照片
美東碼頭罷工壓力爆表，馬士基已敦促客戶在2025年元月15日將從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，預防屆時罷工而無法出貨。 圖／聯合報系資料照片

美東碼頭罷工壓力爆表，馬士基（Maersk）已敦促客戶在2025年元月15日將從美國東岸與墨西哥灣區出口的貨物出清，預防屆時罷工而無法出貨。國內貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）也都在因應罷工做相關的因應策略，針對可能發生罷工開始擬定各項調整船舶航速與靠泊計劃，降低萬一罷工對於客戶的影響。

國內的航運業者普遍認為，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直無法達成共識，再加上新美國總統挺美國碼頭工人不要自動的議題，加重談判的困難度；元月假期結束後開始談判距離元月十五日僅僅十多天的工作天，兩方要對於自動化達到共同目標有很高的難度，美東碼頭罷工陰霾籠罩。

陽明表示，北美線的各種漲價都需要在一個月前先報備，陽明因應未來市場變動已經提出申請，美東碼頭如果自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。

長榮海運表示，由於美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，長榮海運密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，適時調整船期及相關後勤作業。

萬海也指出，密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，針對美東可能罷工的因應，將會與美國當地保持緊密聯繫，隨時因應狀況的變化，機動調整船舶航速與靠泊計劃。

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