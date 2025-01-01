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雲林公告土地現值調漲 地王蟬聯續漲周邊店面卻閒置

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林地王由斗六市火車站前大同路與愛國街交叉路口土地蟬聯，但附近多家店面閒置招租中。記者陳雅玲／攝影
雲林地王由斗六市火車站前大同路與愛國街交叉路口土地蟬聯，但附近多家店面閒置招租中。記者陳雅玲／攝影

雲林縣今天公告2025年土地現值，受惠工業區開發、大舉招商，平均漲幅1.95%，其中斗南小東市地重畫區漲幅最大達3.93%。雲林地王仍由斗六市大同路與愛國街間臨交叉路口土地蟬聯，平均每坪58.5萬元，最低地價則是四湖鄉離島工業區附近，因低於海平面，每坪僅16.5元。

雲林縣府地政處指出，2025年公告土地現值掌握市場變動趨勢、實價登錄資訊、公共建設發展、開發區完成開發、民眾稅負擔能力、公告土地現值與市價差距過大等情形作為調整依據，除舉辦6場公開說明會彙集民眾意見，並與鄰近縣市政府召開協調會，經雲林縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅1.95％。

雲林縣公告土地現值2023年漲幅1.07%、2024年漲幅1.89%，今年漲幅達1.95%，已是連續3年漲幅逾1%，地政處分析原因，近年工業區持續開發、大舉招商、土地交易熱絡是持續調漲原因，其中斗南小東市地重畫區公共設施完成，廠商進駐踴躍，今年公告土地現值平均漲幅最大達3.93%。

雲林20鄉鎮共畫設6961個地價區段，較前年增加14個地價區段，地王由斗六市火車站前大同路與愛國街間臨交叉路口土地蟬聯，公告土地現值每坪約58萬5千元，較去年調漲5千元，但附近店面多處閒置招租，對比兩樣情。

最低地價是四湖鄉四工段位於離島工業區左上土地，因低於海平面10米，公告土地現值每坪約16.5元。

雲林地王由斗六市火車站前大同路與愛國街交叉路口土地蟬聯，但附近多家店面閒置招租中。記者陳雅玲／攝影
雲林地王由斗六市火車站前大同路與愛國街交叉路口土地蟬聯，但附近多家店面閒置招租中。記者陳雅玲／攝影

調漲 重畫區 雲林

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