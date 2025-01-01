央行打房後繼無力？ 新竹房價實登不降反升衝上8字頭

央行去年9月祭出第7波信用管制措施，引起房市修正，被民眾戲稱為「金龍海嘯」，原以為房市將全面下跌，未料近期去年10月實價登錄上線，新竹某指標性建案竟衝上歷史新高，一坪超過80萬元，短短一年上漲近1倍。

房市專家、消基會房屋委員會委員靳邦忠表示，新竹的房產投資客藉由房價下修竟也能炒作，先是放風聲稱關埔某某建案準備開價一坪破百萬、或竹北高鐵某建案9字頭成交，再向買方謊稱央行打房房價修正，因此給出「甜甜價」，要8折、7折出售，因此願意以一坪70、80萬元成交，藉此吸引買家上當。

靳邦忠指出，投資客甚至會給買方話術壓力，稱因為新竹房市反轉跌價，價格變便宜、市場買氣熱絡，要買要快，從精神上給買家壓力認為，若現在再不以「甜甜價」購買就買不到了，藉此讓不懂買房的新手買家、房市小白，在還未確認周邊行情、實價登錄情況下，便搶著捧大批現鈔進場恐慌性搶房，深怕晚一步又跟不上房市反轉上漲的列車。

網友也熱議，新竹某指標性建案實價登錄即出現突破歷史新高價的情況，最新的去年10月實登結果，每坪價格來到80萬元，相比前一個月的73萬元，同建案單坪價格1個月內足足上漲超過6萬元，該知名建案更已從前年4字頭，上漲到如今8字頭，還有網友稱「新竹在醞釀下波漲幅了」。

靳邦忠呼籲政府應持續打擊投機炒作、穩定房市調控，新竹地方房價從3年前均價20多萬元，迅速上漲至屢破新高，70、80甚至瘋傳每坪99.5萬元，連新竹縣政府都被迫出面澄清房價不實，投資客作價讓新竹房價無論大環境上漲或下跌都被哄抬、炒作亂象叢生，如今房市反轉，投資客更會不惜用各種風聲話術找買盤接手。