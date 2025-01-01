快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

聽新聞
0:00 / 0:00

央行打房後繼無力？ 新竹房價實登不降反升衝上8字頭

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹房市在央行打房政策後仍亂象叢生，出現投資客藉房價下修放風聲找買盤接手。記者巫鴻瑋／攝影
新竹房市在央行打房政策後仍亂象叢生，出現投資客藉房價下修放風聲找買盤接手。記者巫鴻瑋／攝影

央行去年9月祭出第7波信用管制措施，引起房市修正，被民眾戲稱為「金龍海嘯」，原以為房市將全面下跌，未料近期去年10月實價登錄上線，新竹某指標性建案竟衝上歷史新高，一坪超過80萬元，短短一年上漲近1倍。

房市專家、消基會房屋委員會委員靳邦忠表示，新竹的房產投資客藉由房價下修竟也能炒作，先是放風聲稱關埔某某建案準備開價一坪破百萬、或竹北高鐵某建案9字頭成交，再向買方謊稱央行打房房價修正，因此給出「甜甜價」，要8折、7折出售，因此願意以一坪70、80萬元成交，藉此吸引買家上當。

靳邦忠指出，投資客甚至會給買方話術壓力，稱因為新竹房市反轉跌價，價格變便宜、市場買氣熱絡，要買要快，從精神上給買家壓力認為，若現在再不以「甜甜價」購買就買不到了，藉此讓不懂買房的新手買家、房市小白，在還未確認周邊行情、實價登錄情況下，便搶著捧大批現鈔進場恐慌性搶房，深怕晚一步又跟不上房市反轉上漲的列車。

網友也熱議，新竹某指標性建案實價登錄即出現突破歷史新高價的情況，最新的去年10月實登結果，每坪價格來到80萬元，相比前一個月的73萬元，同建案單坪價格1個月內足足上漲超過6萬元，該知名建案更已從前年4字頭，上漲到如今8字頭，還有網友稱「新竹在醞釀下波漲幅了」。

靳邦忠呼籲政府應持續打擊投機炒作、穩定房市調控，新竹地方房價從3年前均價20多萬元，迅速上漲至屢破新高，70、80甚至瘋傳每坪99.5萬元，連新竹縣政府都被迫出面澄清房價不實，投資客作價讓新竹房價無論大環境上漲或下跌都被哄抬、炒作亂象叢生，如今房市反轉，投資客更會不惜用各種風聲話術找買盤接手。

建案 房價 房市

延伸閱讀

柯文哲上午前住新竹探視父親 下午將出席民眾黨中央委員會議

大新竹跨年晚會破3萬人 安心亞、彭佳慧登場掀高潮

跨年衝武嶺看日出 新竹男大生騎車碰撞違停拖吊車身亡

大新竹跨年晚會今晚竹縣登場 竹市規畫2條免費接駁路線

相關新聞

央行打房後繼無力？ 新竹房價實登不降反升衝上8字頭

央行去年9月祭出第7波信用管制措施，引起房市修正，被民眾戲稱為「金龍海嘯」，原以為房市將全面下跌，未料近期去年10月實價...

10年目標國產材自給率5% 高性能林業機械緩勞動力短缺

國內每年進口木材數量約為400至600萬立方公尺，然而許多原木出口國家相繼採取限制或禁止出口措施，未來進口木材將面臨取得...

房市讓利風來了 2025各大房仲看法一次看

過去一年，房市劇烈起伏，上半年可用瘋狂形容，但央行祭出第七波信用管制後，買氣急轉直下。新的一年來到，房市將如何變化？各大...

12月預售市況曝！專家傻眼：貧窮限制我的想像

央行第七波信用管制後，房市看空聲浪大起，不過，馨傳不動產發布12月新案房市氣象，台北、新北、桃園、台中仍維持晴天，在「晴...

雲林公告土地現值調漲 地王蟬聯續漲周邊店面卻閒置

雲林縣今天公告2025年土地現值，受惠工業區開發、大舉招商，平均漲幅1.95%，其中斗南小東市地重畫區漲幅最大達3.93...

貨櫃三雄 長榮、陽明及萬海迎北美史上第二旺元月行情

貨櫃輪三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）迎北美史上第二旺的元月行情，美東碼頭罷工壓力爆表，全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。