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貨櫃三雄 長榮、陽明及萬海迎北美史上第二旺元月行情

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

貨櫃輪三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）迎北美史上第二旺的元月行情，美東碼頭罷工壓力爆表，全球貨量開始大遷移，能往美西走的往就往美西，也因為美東線隨時會風雲變色，遠東到北美線的運價跟去年同期比較漲幅達7成。

當大家都把貨櫃輪視為景氣循環股時，貨櫃輪已經走了第一年的多頭行情，從長榮、陽明的年終獎金就可以看出來端倪，第4季都還沒有正式結算，就大方發年終獎金，長榮海運平均20個月，陽明海運上看12個月，這個數字還不包含高額的員工分紅，從年終獎金不難推測，去年第4季相當好。

展望新年度的第1季貨櫃輪市場表現，元月十五日美東碼頭談判就是一個重要關鍵，美東碼頭各種供應鏈成本攀升，再加上臨時性的事件結果很難預估，全球供應鏈「皮皮剉」，已經推升第1季的運價來到史上高檔水準，讓貨櫃輪第1季獲利再度出現想像空間。

航運業者分析，如果貨櫃三雄2025年上半年還會是大賺局面，這波的景氣榮景已經延續到2025年，有望連續二年大好，不能再把貨櫃輪視為「景氣循環股」，股市名言「漲時重勢，跌時重質」，如果今年上半年的景氣透明度拉高，現在長榮、陽明及萬海貨櫃雙雄的股價表現已被低估，股價跟淨值表現完全不成正比。

景氣循環股 長榮海運 陽明海運

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