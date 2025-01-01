新增選項 環境部開始核發「環保專責人員電子證書」

為配合政府數位轉型與證書數位化的政策，行之有年的環保專責人員紙本合格證書，環境部將自2025年起，新增電子證書的選項。國家環境研究院院長劉宗勇1日表示，電子證書具有不易偽造、快速驗證、核發快速、簡政便民、減少民眾規費及減少碳足跡等優點。

電子證書內含環境部數位簽章，不易偽造，若只是單純在電子文件上手寫簽名，或是把簽名存成圖片使用，這樣的簽名可以被輕易偽造，亦無法辨識是否真的是本人簽署，也可能會有和文件分離的風險，因此，數位簽章必須由主管機關許可的機構簽發相關憑證，以符合電子簽章法規範，電子證書更難造假。合格人員接獲環境部國家環境研究院電子郵件通知下載電子證書後，即可用電腦或行動裝置到該院網站，不限時間、次數，得隨時查詢下載自主運用，不必擔心遺失保管的問題。

隨著網路科技的進步，電子證書的驗證過程也變得愈加透明和方便。企業用人檢視求職者的環保專責人員資格時，如有驗證證書真偽及其內容正確性的需求，驗證者只需掃描證書上的QR Code連接網站，即可檢驗證書的有效性，無須費時查詢電話、聯絡主管機關。

劉宗勇指出，電子證書製證、發證、驗證等取代傳統的紙本作業核發模式，不僅讓平均整體作業時間從原來的7日縮短至1日，發證方式也更為迅速。環保專責人員訓練考試合格者收到電子郵件通知，就能自行下載數位證書，無需等待紙本的郵寄遞送，簡政又便民。

此外，環保專責人員合格電子證書的規費僅需新臺幣500元，較現行紙本證書的1,000元減少一半，可降低民眾負擔。不過，國家環境研究院指出，申請電子證書者，還是可以請領紙本證書。部分民眾對於通過環保證照測驗後會有榮譽感，請領紙本證書具有保存意義，故國家環境研究院採雙軌方式核發，以滿足不同持證者的需求。

環保專責人員訓練每年約1萬人次，合格率約八成，每年核發約8,000張合格證書。傳統紙本證書的發放過程往往涉及大量的紙張使用，對環境造成一定壓力。國家環境研究院此次推出電子證書，不僅可以節省紙張資源，還可以減少製作和運送過程中的碳排放。另外，民眾在申請和查詢證書時，能夠透過手機或電腦隨時隨地操作，減少了不必要的交通和等待時間，進一步降低碳足跡。