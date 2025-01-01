10年目標國產材自給率5% 高性能林業機械緩勞動力短缺

國內每年進口木材數量約為400至600萬立方公尺，然而許多原木出口國家相繼採取限制或禁止出口措施，未來進口木材將面臨取得門檻日漸提高的問題。農業部2018年決議擬將國內木材自給率10年內提高至5%，林業試驗所擬導入多功能木材收穫機於人工林收穫作業，可大幅減輕木材採收作業之人力負擔，且省時省工，以提高收穫作業效率。

雖然國內木材自給率目標10年內提高至5%，且該措施預期可啟動停滯的林產業；但由於國內面臨林業勞動力不足及高齡化現象，林試所積極尋思林業機械高性能自動化之道，以提高作業效率，並緩解勞動力短缺之現象。

以鄰國日本為例，日本林地作業條件與台灣相近，也面臨與我國人力資源相同之困境，因此早已大量應用高性能林業機械以減少人力需求，以提高收穫作業效率，至2022年全日本總共有1萬2601台各式高性能林業機械。

林試所副研究員湯適謙從土木工程機械著手，進行有關組裝此多功能木材收穫機，集伐木、造材、集材與裝材功能於一機之研究。湯適謙指出，主要在以工程常用的挖掘機腹側加裝有雙捲筒的捲揚機，將鋼索從機械臂延伸拉出，減少傳統固定式集材捲揚機盤台時間，並可執行高曳式林木集材作業，降低森林作業對環境衝擊，且可用無線遙控方式進行捲揚機操作，以減少作業人力和增加作業安全。

湯適謙表示，其機械臂可連結配件自動伐木造材機，即可自動進行伐木造材作業，並可由電腦面板控制，而自行進行原木截斷、去枝等作業。以伐木造材作業為例，過去傳統之伐木造材作業需3人以上才可作業，使用此型採收機械僅需1人即可獨立完成作業。

湯適謙指出，林試所此次將各項功能結合於一輛多功能林業機械上，不僅可降低購置及維護成本，且可減少人力需求，降低進入高效能林業機械門檻，減少林木收穫作業對環境衝擊，可提高各界進行永續林木生產的意願，以期提升台灣木材自給率，減少仰賴國外進口材，呼應國際減少原物料碳足跡之趨勢。