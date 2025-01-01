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房市讓利風來了 2025各大房仲看法一次看

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

過去一年，房市劇烈起伏，上半年可用瘋狂形容，但央行祭出第七波信用管制後，買氣急轉直下。新的一年來到，房市將如何變化？各大房仲看法如下：

永慶房屋業務總經理葉凌棋：

銀行房貸緊縮，短時間內不易緩解，央行第七波選擇性信用管制也將持續，預期2025年房市呈「量縮價跌」格局，全年交易量估27.8-28.8萬棟左右，較2024年減少18%至21%，將是近七年來交易量首度跌破29萬棟大關。

至於房價走勢，在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，展望2025年，剛需強勁的區域估跌幅7%-10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10%-15%的跌價空間。

信義房屋企研室專案經理曾敬德：

預料2025年利率預期將維持當前水平，但銀行仍逐步收緊房貸資金，預計上半年市場資金仍會偏向緊縮，部分屋主可能因資金壓力而釋出房產，為買方帶來更合理價格的機會。

不過房地產等待承接的買盤需求仍存在，若股市波動不大，房市上有鍋蓋下有鐵板，預料呈現「量縮價盤整」格局，但若股市波動放大，則要觀察有資金需求的民眾是否增加。

住商不動產企研室總監徐佳馨：

央行重手打房壓制下，2025年交易量很難有激情表現，但也不會再斷崖式下滑。至於民眾最關心的價格問題，由於2025年開始邁入史上最大交屋潮，應有買方貸款出問題而願意讓價出售，成為本波價格破口，特別是漲多且推案量大的區域，有機會遇到個案屋主降價。

整體來說，2025年在成屋市場可以看到更多好案件出現，價格也比2024年有空間，但依目前環境來看，即使降價，幅度不會太大，交易量預估會寫下三年新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中：

2025年房市，由於打炒房的大環境不變，量能下滑的情況將持續，由於2024上半年的房市仍處上升期，買氣可觀，也墊高比較基期，推估2025上半年的交易量，年減幅將拉大到2~3成。

價格方面，供給量大的蛋白區，有機會吹起讓利風，使價格止漲；但供給稀缺的蛋黃區，在釋出稀有的情況下，預 料仍會維持緩漲趨勢，預估整體房市將呈現「量縮價穩」的發展態勢，漲幅與從前2~3年的飆漲相比，將明顯收斂。

中信房屋研展室副理莊思敏：

2025房市變數取決於銀行房貸水位及央行打炒房，若政府政策持續收緊，消費者的購屋信心勢必會受到衝擊，交易量恐怕也將繼續萎縮，反之，若政策利空有所緩和、銀行資金壓力緩解，市場交易量則會出現回溫跡象。

在房價方面，由於營建成本、人工成本、購地成本仍在高檔，加上國內景氣逐步復甦，因此短期內房價出現大幅下跌的可能性並不高，房價將以盤整為主，惟部分只靠建設話題拉抬價格、生活機能尚未完善、且缺乏自住買盤支撐的新興重劃區和蛋白區，房價可能會出現修正現象。

房價 房市

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