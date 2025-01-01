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12月預售市況曝！專家傻眼：貧窮限制我的想像
央行第七波信用管制後，房市看空聲浪大起，不過，馨傳不動產發布12月新案房市氣象，台北、新北、桃園、台中仍維持晴天，在「晴時多雲」、「多雲時晴」之間，僅台南、高雄進入「綿綿細雨」。
韾傳不動產房市氣象站依來客量、成交量、推案量、利空和利多消息，市場熱度高低，依序分為「高溫炙熱」、「晴空萬里」、「晴時多雲」、「多雲時晴」、「綿綿細雨」、「寒冬暴雪」六個等級。
韾傳不動產執行長何世昌表示，12月最讓他意外的是，雙北市況竟相對穩健。尤其是房價最高的台北市，房貸成數少一成所增加的自備款，是數百萬元起跳，按理說受到限貸令的衝擊應當不小。
然而，台北市建案來客量只是略減而已，中小坪數成交單價依舊驚人。「只能說貧窮限制我的想像，天龍人口袋小宇宙的實力超乎我的認知」。
何世昌表示，從雙北市12月市況來看，房市似乎已進入打底回溫階段，不過，是否資金已回防雙北？目前暫時無法斷定，仍需時間觀察。
他指出，台南、高雄是六都成交相對冷清的地方，建商都有默契的停止推案，改以潛銷、辦理講座方式做案前醞釀，有舉行活動的建案大多人氣滿滿，不過有人氣，買氣卻不足，顯示信心仍然低迷。
12月願意實際降價讓利的建案不多，送贈品、送家電、低首付，以及少部份帶裝潢出售的建案明顯增加當中，透過變相降價的方式來換取成交量，是現階段業者共識。
何世昌指出，目前市況顯示，新建案已不再是阿貓阿狗亂推案也能大賣的時代，而是要靠品質、區段條件、格局規劃才能勝出；如果以上優勢都沒有，就只能走平價、相對低價路線來吸引消費者青睞。
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